Nedžad Husić i Džonkel Džons sportski vladari 2021.

Bosna i Hercegovina po 21. put je dobila najbolje sportiste, a 2021. godinu obilježili su tekvondoista Nedžad Husić i košarkašica Džonkel Džons, koji su večeras u Sarajevu na manifestaciji Izbora najboljeg sportiste BiH u organizaciji "Nezavisnih novina" i Radiotelevizije BiH u A studiju BHRT-a proglašeni za najbolje sportiste BiH.

Žiri 21. Izbora najboljeg sportiste BiH jednoglasno je odlučio da ovogodišnji laureati budu Husić i Džonsova, koji su iza sebe imali nezaboravnu godinu. Ove godine žirijem je predsjedavao proslavljeni rukometaš Jasmin Mrkonja, koji je s ostatkom žirija imao težak posao, ali je na kraju uz koncenzus svih donio pravične odluke. Žiri je po svom pravilniku bodovao rezultate sportista postignute od 1. decembra 2020. do 1. decembra 2021. godine. Rezultati ostvareni poslije 1. decembra 2021. godine konkurišu za Izbor sportiste u sljedećoj godini. I ovogodišnji izbor održan je uz partnerstvo Olimpijskog komiteta BiH i snažnu podršku Ministarstva civilnih poslova BiH.

Husić je u ovoj godini pisao istoriju bh. sporta. Nakon evropskog srebra u seniorskoj konkurenciji u Sofiji, na Olimpijskim igrama u Tokiju ostvario je najveći rezultat bh. sporta na najvećoj svjetskoj pozornici. Za dlaku mu je izmakla istorijska medalja, a na kraju je zauzeo peto mjesto, što je najbolji plasman jednog bh. sportiste na OI. Okitio se i zlatom na Evropskom prvenstvu do 21 godinu u Talinu.

"Hvala svima. Utisci su jako pozitivni i drago mi je što sam dobio ovu vrijednu nagradu. Trudiću se da u sljedećem periodu ostvarim što bolje rezultate i naravno zadržim ovaj tron, što će biti jako teška stvar. Drago mi je što BiH činim ponosnom i da na neki način promovišem našu državu u svijetu", poručio je laureat za 2021. godinu.

Među tri najbolja našli su se i atletičar Amel Tuka i teniser Marko Maksimović. Džonkel Džons je takođe imala godinu iz snova. Blistala je u bh. dresu na Evropskom prvenstvu i predvodila "zmajice" do istorijskog petog mjesta i plasmana u kvalifikacije za Mundobasket. U najjačoj košarkaškoj ligi svijeta WNBA izabrana je za MVP regularnog dijela sezone, a u Evropi je osvojila Evroligu sa ruskim Ekaterinburgom.

"Htjela bih zahvaliti svima koji su glasali za mene kao sportistkinju godine. Ova nagrada mi mnogo znači, ne samo zbog mog napornog rada, nego i zato što su me ljudi u ovoj državi u potpunosti prihvatili, kao da sam rođena ovdje. Svaki put kad obučen ovaj dres nosim ga s mnogo ponosa. Ova nagrada ne pripada samo meni, sve djevojke su mi pomogle u tome, treneri, službenici i naročito Goran koji me doveo ovdje. Sretna sam što imam ovakve saigračice koje su me sjajno prihvatile od prvog dana. Ovo mi je čast i privilegija", rekla je Džonsova.

U najužoj konkurenciji bile su još i sjajna plivačica Lana Pudar i odbojkašica Edina Begić.

Tradicionalno su dodijeljene nagrade u ukupno 12 kategorija. Epitet najbolje ekipe ponijela je ženska košarkaška reprezentacija BiH, koja je ostvarila istorijski rezultat na Evropskom prvenstvu na kojem je zauzela peto mjesto, te izborila kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

U ime "zmajica" nagradu je preuzeo generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Amer Čolan. Nagrada za najboljeg trenera drugi put uzastopno zasluženo je otišla u ruke Gorana Loje, selektora bh. košarkašica, koji je jedan od najzaslužnijih za preporod ženske košarke.

Za najperspektivniju sportistkinju i najperspektivnijeg sportistu proglašeni su mlada plivačka zvijezda Iman Avdić i talentovani tekvondoista Ilija Jukić. Dodijeljena je nagrada i za razvoj sporta, a ova titula pripala je prvom plivačkom klubu u Bosni i Hercegovini koji radi s osobama s invaliditetom Plivačkom klubu Spid, a priznanje je primio osnivač kluba i šef stručnog štaba Amel Kapo. Žiri je nagradu za ferplej i sportski uzor dodijelio Nogometnom klubu Čelik iz Zenice.

Nagrade za životno djelo dodijeljene su rukometnoj legendi Zvonimiru Noki Serdarušiću, proslavljenoj košarkašici Mari Lakić Brčaninović, te posthumno Josipu Bukalu, simbolu FK Željezničar, i Daki Radoševiću, legendarnom atletičaru. Nagrada za najbolju ekipu u sportu osoba s invaliditetom pripala je reprezentaciji BiH u sjedećoj odbojci koja se vratila na krov Evrope, te osvojila bronzu na Paraolimpijskim igrama u Tokiju, dok je priznanje najboljeg sportiste za osobe s invaliditetom pripalo članu odbojkaške reprezentacije BiH Stevanu Crnobrnji.

Srca čitalaca "Nezavisnih novina" i posjetilaca portala www.nezavisne.com ove godine osvojio je supertalentovani teniser Marko Maksimović. Tako je 21. izborom spuštena zavjesa na sportsku priču u 2021. godini. U muzičkom dijelu manifestacije nastupio je orkestar Muzičke produkcije BHRTa.

SVI DOBITNICI

2001. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Hasan Salihamidžić (fudbal)

2002. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Denis Muhović (karate)

2003. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Lejla Ferhatbegović (karate)

2004. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Đorđe Paštar (kuglanje)

2005. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Markica Dodig (boćanje)

2006. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Enid Tahirović (rukomet)

2007. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Markica Dodig (boćanje)

NAJBOLJA SPORTISTKINJA

Arnela Odžaković (karate)

2008. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Memnun Hadžić (boks)

NAJBOLJA SPORTISTKINJA

Lusija Kimani (atletika)

2009. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Edin Džeko (fudbal)

NAJBOLJA SPORTISTKINJA

Larisa Cerić (džudo)

2010. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Nermin Potur (karate)

NAJBOLJA SPORTISTKINJA

Larisa Cerić (džudo)

2011. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Amel Mekić (džudo)

NAJBOLJA SPORTISTKINJA

Dragana Knežević (rukomet)

2012. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Mirza Teletović (košarka)

NAJBOLJA SPORTISTKINJA

Ivana Ninković (plivanje)

2013. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Zvjezdan Misimović (fudbal)

NAJBOLJA SPORTISTKINJA

Larisa Cerić (džudo)

2014. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Nikola Prce (rukomet)

NAJBOLJA SPORTISTKINJA

Larisa Cerić (džudo)

2015. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Amel Tuka (atletika)

NAJBOLJA SPORTISTKINJA

Aleksandra Samardžić (džudo)

2016. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Mirsad Terzić (rukomet)

NAJBOLJA SPORTISTKINJA

Ivona Ćavar (karate)

2017. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Damir Džumhur (tenis)

NAJBOLJA SPORTISTKINJA

Larisa Cerić (džudo)

2018. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Edin Džeko (fudbal)

NAJBOLJA SPORTISTKINJA

Larisa Cerić (džudo)

2019. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Amel Tuka (atletika)

NAJBOLJA SPORTISTKINJA

Larisa Cerić (džudo)

2020. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Miralem Pjanić (fudbal)

NAJBOLJA SPORTISTKINJA

Marica Gajić (košarka)

2021. GODINA

NAJBOLJI SPORTISTA

Nedžad Husić (tekvondo)

NAJBOLJA SPORTISTKINJA

Džonkel Džons (košarka)