Održana prva sjednica žirija 21. Izbora naboljeg sportiste BiH

Konstituirajućom sjednicom danas je ozvaničen rad žirija 21. Izbora najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine u tradicionalnoj organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio televizije BiH.

Žirijem ove godine predsjedava Jasmin Mrkonja proslavljeno ime bh., regionalnog, evropskog i svjetskog rukometa, koji će svojim znanjam, iskustvom i autoritetom dati dodatni pečat i snagu najrelavantnijem izboru ovakve vrste u BiH.

Iako je zbog nevremena u većem dijelu zemlje nekoliko članova žirija bilo opravdano spriječeno da učestvuje u radu sjednice, poslana je jednoglasna i snažna poruka da i ovo godine neće biti odstupanja u profesionalnom i odgovornom pristupu u načinu odlučivanja pri izbora najboljih pojedinaca i sportskih kolektiva.

"Prije svega želim da zahvalim organizatorima ove ugledne i važne manifestacije na ukazanom povjerenju da u svojstvu predsjednika žirija dam svoj doprinos dodatnoj promociji sporta i sportista naše zemlje. U žiriju su ljudi iz naše branše, poznavaoci sporta i sportskih prilika, sportski novinari i siguran sam da ćemo kao svake godine izabrati i proglasiti samo one najzaslužnije i najbolje. Nikada nije bilo razmimoilaženja prilikom donošenja odluka, kod nas sportista to ide puno jednostavnije nego u ostalim životnim sferama. Rezultat i uspjeh su ono što se vrednuje. Prilikom donošenja odluka imaćemo na umu da odlučujemo u mladim ljudima koji su se svojim trudom i mukotrpnim radom izborili za vrhunske rezultate. Moramo biti pravedni bez i najmanje greške pri odlučivanju, kao što je to bio slučaj i svih prethodnih 20 godina", rekao je Jasmin Mrkonja, predsjednik ovogodišnjeg žirija Izbora najboljeg sportiste BiH.

U radu žirija su kao i ranijih godina uklučeni predstavnici medija u BiH, članovi Predsjedništva Olimpijskog komiteta BiH, te predstavnik Ministarstva civilnih poslova BiH.

"Olimpijski komitet BiH je i ove godine ponosni partner ove značajne manifestacije za bh. sport. U ima Olimpijskog komiteta BiH pozdravljam sve ljubitelje sporta u BiH, sve članove žirija i mog prijatelja i vrhunskog sportistu Jasmina Mrkonju. Mi u OK BiH kao i svih ranijih godina smo motivisani dati svoj snažan doprinos da i ovogodišnji izbor protekne kao i svi prethodni na najvišem nivou. Siguran sam da ćemo i ovogodišnje naše zajedničko putovanja s ciljem izbora i promocije najboljih pojedinaca završiti na radost sportista i sportskih radnika, onih najzaslužnijih", poručio je Izet Rađo, potpredsjednik OK BiH.

Kao i do sada nagrade će biti dodjeljene u 12 kategorija: najbolji sportista, najbolja sportiskinja, najbolja ekipa, najbolji trener, nagrada publike, najperspektivniji sportista, najperspektivnija sportiskinja, nagrada za fair – play, nagrada za razvoj sporta u BiH, životno dijelo, najbolji sportista za osobe sa invaliditetom i najbolja ekipa u sportu za osobe sa invaliditetom.

Proglašenje najboljih za 2021. godinu biće održano 20. decembra sa početkom u 20 sati uz direktan prenos na BHT 1 i portalu nezavisne.com. Druga sjednica na kojoj će biti usvojene šire liste nominovanih u svim konkurencijama biće održana iduće sedmice.