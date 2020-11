Počinje potraga za najboljim sportistima BiH

Konstituirajuća sjednica žirija jubilarnog 20. Izbora najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine u tradicionalnoj organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio-televizije BiH biće održana sutra.

Predsjednica ovogodišnjeg žirija je legendarna košarkašica Slađana Golić, koja će predsjedavanjem na današnjoj sjednici ozvaničiti jubilarnu 20. potragu za najboljim pojedincima i sportskim kolektivima koji su svojim rezultatima, radom i dostignućima obilježili godinu koje je na izmaku. Predsjednica će na prvom sastanku sa članovima žirija i organizatorima, između ostalog, odrediti metodologiju rada za ovu godinu, koja će se zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane pandemijom virusa korona značajno razlikovati u odnosu na ranije. Između ostalog, sve sjednice žirija biće održane online. Takođe, s ciljem poštivanja svih propisanih mjera i samo proglašenje najboljih, umjesto na tradicionalnoj svečanoj manifestaciji, ove godine biće obavljeno na programu BHT 1, 14. decembra, sa početkom u 20 sati.

"Bez obzira na to što nas trenutna situacija tjera da u određenim tehničkim deteljima organizacije same manifestacije i rada žirija na određeni način improvizujemo, želim da napomenem da u metodologiji odlučivanja ostajemo istrajni u pravičnosti. U ime kolega koje čine žiri garantujem da će i ove godine, koja je je bila izuzetno teška za sve naše sportiste, nagrade otići isključivo onim najzaslužnijim. Manifestacija u organizaciji 'Nezavisnih novina' i Radio-televizije BiH u dvije decenije svog postojanja stekla je i izgradila epitet najrelevantnijeg izbora ovakve vrste u našoj zemlji i nama u žiriju to stvara obavezu da ni ove godine, bez obzira na sve, ne smijemo napraviti nijednu grešku prilikom izbora. Izbor najboljeg sportiste BiH je manifestacija koja prepoznaje, promoviše i motiviše sportiste. To je događaj kojim se stavlja pečat na jednu godinu i ispisuje još jedna stranica sportske istorije. Imena nagrađenih ostaju vječno zapisana za buduće generacije i mi koji odlučujemo o tome te činjenice moramo biti svjesni. Ovu priliku koristim da još jednom zahvalim organizatorima na ukazanom povjerenju i časti imenovanjem na funkciju predsjednice žirija ovog značajnog događaja, ne samo za bh. sport, nego i društvo u cjelini", rekla je Slađana Golić, predsjednica žirija Izbora najboljeg sportiste BiH.

Žiri će i ove godine održati četiri sjednice - online. Danas će biti usklađeni i termini narednih sastanaka. Stručni žiri najrelevantnijeg izbora ovakve vrste u BiH sačinjavaju bivši proslavljeni sportisti, istaknuti sportski radnici, predstavnici medija te predstavnik Ministarstva civilnih poslova BiH i Olimpijskog komiteta BiH. Lista nominovanih za ovogodišnje nagrade biće sačinjena na osnovu prijedloga članova žirija, sportskih redakcija medija iz BiH te strukovnih sportskih saveza.

U dugogodišnjoj istoriji Izbora najboljeg sportiste BiH do sada je nagrađeno preko 400 sportista, kolektiva, sportskih radnika i institucija, koje su dale nemjerljiv doprinos razvoju i afirmaciji sporta. Prvi Izbor održan je sada već davne 2001. godine, kada je epitet najboljeg pripao Hasanu Salihamidžiću. Godinu dana kasnije na tronu ga je smijenio karatista Denis Muhović. Najbolji su, između ostalog, bili i karatista Nermin Potur i karatistkinje Lejla Ferhatbegović, Arnela Odžaković, Ivona Ćavar, boćar Markica Dodig, rukometaši Enid Tahirović, Nikola Prce i Mirsad Terzić, rukometašica Dragana Knežević, fudbaleri Edin Džeko i Zvjezdan Misimović, džudista Amel Mekić, bokser Memnun Hadžić, atletičarka Lusija Kimani, atletičar Amel Tuka, džudistkinje Aleksandra Samardžić i Larisa Cerić, košarkaš Mirza Teletović i teniser Damir Džumhur.

Partner manifestacije je krovna bh. sportska institucija - Olimpijski komitet BiH, a podršku pruža i Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Predsjednici

Funkcije predsjednika do sada su obavljali: Milorad Karalić, Josip Katalinski, Tomo Marić, Nađa Avdibašić Vukadinović, Muhamed Ibrahimbegović, Elvir Bolić, Marijan Kvesić, Miroslav Ćiro Blažević, Sergej Barbarez, Svetlana Kitić, Dušan Bajević, Ivica Osim, Dragan Marković, Faruk Hadžibegić, Refik Šabanadžović, Žarko Varajić, Mara Lakić Brčaninović, Mirza Teletović i Samir Avdić.

1. novembar je rok do kojeg su strukovni sportski savezi trebali da dostave prijedloge svojih kandidata za ovogodišnje nagrade