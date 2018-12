Predstavljamo: Dražen Petrović, jedan od najboljih mladih tenisera svijeta

Dražen Petrović rođen je 3. novembra 2002. godine u Prnjavoru, a radi se o jednom od najboljih tenisera do 16 godina u Evropi.

Ova 2018. bila mu je izuzetno uspješna jer je stigao i do mastersa Tenis Evrope, turnira osam najboljih tenisera Evrope do 16 godina, gdje je na kraju osvojio sedmo mjesto.

Petrović je 22. igrač na zvaničnoj rang-listi Tenis Evrope od 2.500 rangiranih igrača iz cijelog svijeta u kategoriji juniora do 16 godina. Osim toga, mladi Prnjavorčanin je proglašen za evropskog tenisera s najvećim napretkom u 2018. godini jer je od 1. maja sa 146. mjesta na evropskoj rejs-listi (godišnja lista) za igrače do 16 godina stigao do sedmog mjesta.

U 2018. je osvojio dva turnira Tenis Evrope (Zenica i Veli Lošinj), te igrao još tri finala (Čakovec, Sarajevo i Barselona). Nema sumnje da se radi o vanserijskom talentu i momku koji je budućnost bh. tenisa, i zbog toga je u konkurenciji za najperspektivnijeg sportistu u 2018. godini.

Svečana manifestacija 18. Izbora najboljeg sportiste BiH, u organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio-televizije BiH, biće održana 17. decembra u kongresnoj dvorani hotela "Holiday" u Sarajevu, s početkom u 20 časova, uz direktan prenos na BHT 1.

Pokrovitelj najrelevantnijeg izbora ovakve vrste u našoj zemlji je Predsjedništvo BiH. Predsjednik stručnog žirija je Mirza Teletović, a partner izbora je Olimpijski komitet BiH, krovna bh. sportska institucija. Snažnu podršku pruža i Ministarstvo civilnih poslova BiH.