Žana Dragutinović, dobitnica nagrade čitalaca "Nezavisnih": Trudiću se da opravdam priznanje

Želim da zahvalim svima što su glasali za mene, sigurno će mi to dati motivaciju za dalji rad i trudiću se još više da opravdam ovu laskavu titulu koju su mi dodijelili, kaže za "Nezavisne" Žana Dragutinović, odbojkašica Bimal Jedinstva i dobitnica nagrade čitalaca u Izboru najboljeg sportiste BiH u 2018. godini.

Simpatična 21-godišnjakinja iz Brčkog spada u red najtrofejnijih bh. sportistkinja, s obzirom na to da "brčanske princeze" od 2007. godine nižu uspjehe u svim katagorijama. Nakon što je u omladinskim katagorijama podigala skoro sve pehare, od 2012. godine je prešla u prvim tim, s kojim svake godine osvaja zlatne medalje u bh. prvenstvu. Članica i kapiten jednog od najdominantnijih bh. sportskih kolektiva nije krila zadovoljstvo nakon što je nakon trostruke krune u BiH osvojila srca čitalaca "Nezavisnih".

"Moram priznati da mi je velika čast što sam u konkurenciji za najboljeg sportistu BiH. Među kandidatima su se našla velika imena svjetske sportske scene. Nakon što sam obaviještena da me publika izabrala za najbolju, bila sam presrećna i za mene to pomalo nestvarno zvuči", ističe Dragutinovićeva i dodaje:

"Moj klub Bimal Jedinstvo već godinama je odbojkaški vladar u našoj državi, pa sam ljudima poznata baš iz tog razloga. Dijete sam Jedinstva i prošla sam kroz sve kategorije. Iako sam student četvrte godine pravnog fakulteta, odbojka je ipak moja najveća ljubav."

Osim na domaćoj sceni, Brčanke već godinama dostojno predstavljaju bh. odbojku na međunarodnoj sceni, nastupajući u Ligi šampiona i CEV kupu. Ovogodišnja slavodobitnica naglašava da je njihova tajna uspjeha predan rad, disciplina i odgovornost.

"To ne važi samo za igračice, nego i za Upravu kluba i trenere. I kao takvi, dobitna smo kombinacija. Svake godine je isti cilj - osvajanje Kupa RS, Kupa BiH i prvenstva BiH, a naša želja za osvajanjem je svake godine ista i dovoljno jaka, tako da nama neki poseban motiv osim toga ne treba. Mi smo gladne pobjeda uvijek i drugačije od toga ne znamo", tvrdi sjajna odbojkašica i već neko vrijem reprezentativka BiH.

Za kraj je poručila da ne razmišlja previše o budućnosti, te da su joj misli fokusirane isključivo na narednu utakmicu.

"Često me pitaju šta planiram u budućnosti i o odlasku u inostranstvo. Iskreno, ja o daljoj budućnosti uopšte ne razmišljam. Moje misli su samo na narednoj utakmici i ja mislim samo o tome. Šta će mi život donijeti - vidjećemo. Volim svoj klub, tu se najljepše osjećam, to je moja druga kuća. Ove godine mi je predata i kapitenska traka, iako sam relativno mlada igračica moj staž u klubu je pozamašan. To je za mene pokazatelj da čelni ljudi Bimal Jedinstva vjeruju u mene i ja treba da dobrim partijama to i dokažem", zaključila je najbolja sportistkinja BiH u izboru čitalaca portala nezavisne.com.

Treba istaći da je Bimal Jedinstvo sinoć u Brčkom igralo prvu utakmicu osmine finala CEV kupa protiv francuske ekipe St. Rafael.

Treba nam uigranosti

Ženska obojkaška reprezentacija BiH postaje sve konkurentnija u kvalifikacijama za kontinentalna prvenstva.

"Član sam i reprezentacije BiH, koja iz godine u godinu sklapa sve bolji tim. Mislim da nam tu treba samo malo više uigranosti, tada ćemo moći pokazati ono najbolje i ostvariti neki značajniji rezultat", rekla je Dragutinovićeva.