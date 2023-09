ABA Superkup: Sjajna Igokea u polufinalu, čeka se Partizan

Košarkaši Igokee prvi su polufinalisti ovogodišnjeg izdanja ABA Superkupa.

Aleksandrovčani su danas u Podgorici koja je domaćin turnira u prvom četvrtfinalnom meču savladali ekipu Cedevita Olimpije sa 75:65. U polufunalu će igrati protiv boljeg iz meča Partizan – Mega.

Igokea je kontrolisala igru i rezultat u prvom poluvremenu. Vodili su od početka, a nakon prvog perioda imali su plus 10 (27:17). Početkom drugog perioda otišli su na maksimalnih plus 16 (33:17), a na odmoru su imali takođe dvocifrenu prednost (44:32). Treći period bolje otvaraju Ljubljančani koji brzo dolaze do minus 5 (42:47). Bio je to period bolje igre Cedevite Olimpija, ali su Aleksandrovčani uspjeli da odbiju nalet, te su uoči posljednjih 10 minuta imali vođstvo 62:53.

U 34. minuti “vitamini“ ponovo dolaze na minus 5 (59:64), no četa Vladimira Jovanović odbija i taj napad i rutinski privodi meč kraju. Najefikasniji u redovima Igokee bili su Nikola Tanasković (14), Dragan Milosavljević (13) i Marko Jošilo sa 10 poena. Kod Olimpije Karlo Matković je imao 21 poen.

U prostala tri četvrtfinala danas se još sastaju: Partizan – Mega, Budućnost – Zadar i FMP – SC Derbi.