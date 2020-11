ABA liga 2: Dejvis promašio pobjedu, Sparsima drama protiv Borca

Košarkaši Spars Realwaya pobjedom su otvorili novu sezonu u ABA ligi 2 nakon što su danas u balonu na “Zlatiboru” koji je domaćin prvog turnira savladali banjalučki Borac sa 90:88. Bio je to dramatičan susret u kojem je Borac imao napad za pobjedu, ali je Dejvis bio neprecizan.

Prvi period pripao je Sarajlijama koji su tokom ove dionice imali i 14 poena prednosti, na kraju su prvu četvrtinu dobili rezulatom 26:14. S druge strane, Borac je bio nekako stegnut i nije imao previse ideja u napadu.

U nastavku su Banjalučani na krilima sjajnog Džona Dejvisa koji je vezao 12 poena stigli na minus 3 (28:31), a u 15. minuti je bilo neriješeno (34:34). Vrlo brzo je Borac koji je u tim trenucima igrao kao u transu poveo koševima Šajna (41:39). Ipak, na odmor s otišlo sa prednošću sarajevskog tima (51:46).

Banjalučani su sjajno otvorili treću dionicu, te zahvaljujući Đumiću, Šajnu i Dejvisu stigli na 61:57 u 26. minuti. Do kraja nova mini serija Sparsa, koji su u posljednji 10 minuta ušli sa vodstvom 67:66.

Posljednju četvrtinu bolje otvaraju puleni Nedima Džemića koji su u 33. minuti nakon trojke Hasandića imali plus 6 (79:73). Borac se nije predavao pa se ušlo u neizvjesnu završnicu. Dvije minute prije kraja bilo je 86:82 za Sparse, a koševima Tanaskovića smanjena je prednost na minus 2 (84:86). U posljednjoj minuti tim iz Banjaluke je 30 sekundi do kraja trojkom Šajna stigao do poravnanja (88:88), a u narednom napadu Gegić je pogodio za 90:88. Do kraja je ostalo 13 sekundi, Dejvis je preuzeo odgovornost, pokušao za tri poena i pobjedu, ali nije pogodio.

U redovima Sparsa istakli su se Kenan Kamenjaš i Amar Gegić sa po 20 poena, dok je Almir Hasandić dodao 18.

Najefikasniji u redovima Borca bio je američki dvojac, Šajn je ubacio 26, a Dejis 20, Tanasković je postigao 14 poena.

Naredni susret Borac je trebao igrati u petak protiv Gorice, koja ipak nije doputovala na Zlatibor, pa će vjerovatno utakmica biti registrovana službenim rezultatom u korist Banjalučana, dok Sparsi igraju u četvrtak protiv Heliosa.