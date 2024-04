ABA liga predstavila trofej "Dejan Milojević" (FOTO)

Legendarni košarkaš Dejan Milojević prerano nas je napustio 17. januara u svojoj 47. godini života.

Kako je tokom karijere ostavio veliki trag u Partizanu i Budućnosti, ABA liga je odlučila da trofej namijenjen MVP-ju ligaškog dijela takmičenja nosi ime po njemu, prenosi Telegraf.

Na svom zvaničnom sajtu ABA liga je objavila i karakteristike pomenutog trofeja.

"Sam trofej ne liči na svog imenjaka, jer nam je bilo važno da trofej samo simbolizuje Milojevićevu izuzetnu karijeru i da na njemu ima detalja koji se odnose na neki dio Milojevićevog ABA puta, kao i na njegove najveće vrijednosti i snage.

Stoga je osnova trofeja napravljena tako da ima 4 strane koje simbolizuju 4 sezone koje je igrao u ABA ligi. Natpisi na trofeju, koji uključuju njegovo ime i naziv nagrade, imaju 3 reda koji simbolizuju 3 MVP nagrade koje je Dejan Milojević osvojio.

The Dejan Milojević Trophy unveiled The trophy itself does not resemble its namesake as for us it was important that the trophy only symbolizes Milojević’s remarkable career and that it has details on it that refer to some part of Milojević’s #ABALiga journey as well as to… pic.twitter.com/RWCob7JXoo