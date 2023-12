Aco Petrović otkrio Draženov nadimak iz djetinjstva (VIDEO)

Poznati hrvatski košarkaški radnik Aleksandar Aco Petrović podijelio je zanimljivu priču iz djetinjstva i otkrio nepoznat nadimak, svoj i Draženov.

Petrović je gostovao u prvoj epizodi podkasta ABA lige, gdje je uostalom i ispričao ovu priču.

"Ne znam iz kojih razloga sam dobio nadimak Aco ručak, pojma nemam, ali je to tako bilo. U stvari, znam. Tad nije bilo mobilnih telefona. Ko odradi domaći zadatak, trči napolje, fudbal, košarka, neki sport. Onda majka otvara prozor i viče 'Acooooo, ručak', kako je mene zvala ručak, šta je mlađi brat? On je doručak. I tako je krenulo, Dražen je bio doručak, to je manje poznata stvar vezana za njega", rekao je Aco Petrović.

Obojica su karijeru počela u rodnom Šibeniku, s tim da je Aco bio stariji pet godina od Dražena.

Dražen je 1993. godine poginuo, dok je Aco igračku karijeru završio 1991, kada je uplovio u trenerske vode.

