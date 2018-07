Agent najavljuje povratak Bjelice u Fener?

Košarkaški agent Aleksandar Rašković zaintrigirao je javnost svojom objavom na Tviteru dok se spekuliše gdje će Nemanja Bjelica da nastavi karijeru.

Bjelica je prije dva dana odbio jednogodišnji ugovor Filadelfija 76ersa i najavio povratak u Evropu.

Međutim, u srijedu su američki mediji prenijeli da su Finiks Sansi i Sakramento Kingsi zainteresovani da mu ponude višegodišnju saradnju, što je njemu ključno za ostanak u NBA.

Nakon svih ovih vijesti Rašković je okačio na Tviteru fotografiju Željka Obradovića i Nemanje Bjelice iz vremena kada su sarađivali u Fenerbahčeu uz poruku: "U životu je najbitnije smejati se... Nemanja Bjelica i njegov trener".

The life is just about the smile ... @NemanjaBjelica & and his coach ... pic.twitter.com/b2Mu5DpaoF