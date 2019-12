Agonija Kingsa ne prestaje, Dončić ukrotio Vukove

Košarakši Portlanda pobijedili su Sakramento 127:116 nanijevši im 12. poraz od početka sezone.

Do devetog trijujmfa Blejzerse su predvodili Si Džej Mekolum sa 33 poena, Demijan Lilard sa 24 i deset asistencija, Hasan Vajtsajd je ostvario dabl-dabl od 22 poena i 16 skokova, dok je Karmelo Entoni ubacio 20 koševa.

Srpski košarkaš Nemanja Bjelica odigrao je solidnu rolu u porazu Kingsa. Za 27 minuta ubacio je 17 poena (7/15 šut iz igre), uhvatio sedam lopti, četiri puta je asistirao i zabilježio dvije blokade.

Bjelica is a certified BLCK BY pic.twitter.com/mLK71xJIPG

Bogdan Bogdanović nije igrao na ovom meču, a najefikasniji kod Kingsa bio je Ričaun Holms sa 28 poena i deset skokova.

Ispratio ga je Badi Hild sa 23 poena i sa po sedam skokova i asistencija.

Čikago je na svom parketu slavio protiv Memfisa 106:99, a Marko Gudurić u poraženom sastavu odigrao je pet minuta što je bilo dovoljno da postigne dva poena.

Zek Lavin bio je najbolji u ekipi Bulsa sa 25 poena i šest skokova, dok Memfisu nije pomogla ni odlična partija Jonasa Valančijunsa od 32 poena i 13 skokova da izbjegne 15 poraz.

Novi trijumf upisao je Dalas, koji je bio bolji od Minestote 121:114.

U 15 pobjedi od početka sezone Dvajt Pauel bio je najfeikasniji sa 24 poena i pet skokova, a još jednu odličnu partiju pružio je Luka Dončić, koji je za 22 minuta ubacio 22 koša, uz sedam skokova i šest asistencija.

@DwightPowell33 has a PERFECT night from the floor as the @dallasmavs move to 15-6! #MFFL 24 PTS | 9-9 FGM | 2-2 3PM pic.twitter.com/eDrrGQLuhn