Agonija Zvezde u gostima traje: Drama pripala Baskoniji

Košarkaši Crvene zvezde i dalje ne znaju za pobjedu u gostima u Evroligi ove sezone, pošto su i u drugom meču duplog kola Evrolige poraženi u Španiji, samo ovoga od Baskonije sa 87:85, čime su samo nastavili svoju agoniju u najjačem evropskom takmičenju.

Igrala je Zvezda ovdje protiv Baskonije, ali i protiv sebe. Reklo bi se da je upravo ekipa s Malog Kalemegdana i bila mnogo veći protivnik u ovom meču, nego li Španci, koji su nekad davali sve od sebe da vrate Zvezdu u meču.

Ipak, postojala je šansa na kraju, kada je Rokas Giedraitis pogodio dvije nevjerovatne trojke, ali, Sedekerskis je došao do bacanja koja su im donijela pobjedu u ovom veoma teškom meču.

Zvezda ove sezone sve svoje mečeve igra po šablonu, koji iz meča u meč izgleda doslovno identično. Ekipa se nudi crveno-bijelima, daje sve od sebe da pruži nadu ekipi Janisa Sferopulosa, ali, Zvezda opet nije mogla da prelomi utakmicu kada je bilo najbitnije.

To se vidjelo pogotovo u trećoj deonici, na samo minut do kraja, kada je Zvezda uspela da izjednači, po prvi put na utakmici, ali, onda je Giedraitis napravio grešku u koracima, a onda dva loša napada i Baskonija to kažnjava i dolazi na pet poena prednosti.

Potom, ušlo se u poslednju dionicu, gdje je opet sve bilo moguće, ali, opet su "bubice" Crvene zvezde isplivale na vidjelo i opet su neki ključni napadi odigrani van ikakvog rezona, dok, iša je šut Baskoniju na drugoj strani.

Takođe, dosta važan faktor je i količina promašenih zicera Crvene zvezde, koja bi sigurno donijela dvocifren broj poena. Luka Mitrović je sam ispod koša Baskonije promašio pet, potom su tu bili i ziceri Rokasa Giedraitisa, Nemanje Nedovića, Majka Tobija...

Opet, sa druge strane, Baskoniju je išlo sve na ovoj utakmici, što samo govori i činjenica da su pogodili čak 17 trojki, te Zvezda nije ni imala šta da traži ovdje. Najefikasniji na meču u redovima Zvezde bio je Rokas Giedraitis sa 24 poena, 14 je dodao Džoel Bolomboj, dok je na 13 stao Miloš Teodosić.

Kod Baskonije, najbolji je bio Tadas Sedekerskis koji je imao 18 poena, Markus Hauard je dodao 17 poena, , Čima Moneke 15, a Nikolas Rogkvalopulos 14.

(Telegraf.rs)

