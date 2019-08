"Ako zatreba, SAD mogu da računaju na Srbina visokog 186 centimetara"

Brojni otkazi natjerali su Amerikance da se šale na svoj račun uoči Svjetskog prvenstva u Kini.

Nakon što je neočekivano odustao i plejmejker Dieron Foks, "Bličer riport" je pronašao iskusnu alternativu.

"Na poziciji beka, visok 186 centimetara iz Srbije", komentar je na snimak Grega Popoviča kako dribla i poentira.

Selektor je oduševio jednu od rijetkih preostalih superzvijezda u ekipi, beka Jute Donovana Mičela koji je sa svijetom podijelio šta zna Pop, prenosi "B92".

"At guard, 6'1" from Serbia" Coach Pop staying warm for the FIBA tournament in case USA needs it (via @spidadmitchell) pic.twitter.com/QG5phc5JP7