Alba trojkama nokautirala Partizan u Berlinu

Košarkaši Partizana ubjedljivo su poraženi od Albe 97:74 (18:23, 29:11, 19:19, 31:21) u poslednjem meču u Evrokupu ove sezone.

Crno-bijeli su dobro počeli gostovanje u Berlinu, solidno šutirali, tokom cijelog meča dominirali u skoku, ali sve su to poništavali brojnim greškama.

Alba je 18 Partizanovih izgubljenih lopti pretvorila u 20 poena, a uz to je domaćin pogodio čak 15 trojki i ubjedljiv poraz srpskog velikana je bio neminovan.

Partizan je odlično počeo meč, vrlo motivisano su djelovali momci Andree Trinkijerija. Renfro otvara duel sa dvije trojke, prate ga saigrači pa raznovrsan arsenal oružja, odličan šut i dobar ofanzivni skok donijeli su crno-bijelima pet poena prednosti poslije prve četvrtine u Berlinu (23:18).

Otvara Partizan i drugi period u sličnom ritmu, koševima Lendejla je održavao razliku (26:20), a onda je krenula šuterska klinika igrača Albe.

Pet uzastopnih trojki za seriju 14:2 i preokret na 40:32. Berlinski tim koristi deset izgubljenih lopti Partizana za +13 na poluvremenu (47:34).

Partizan trojkama Marinkovića pokreće seriju 15:2 na otvaranju trećeg kvartala i stiže na samo koš zaostatka sredinom perioda (53:51), ali opet crno-bijeli kreću da gube lopte i prave gluposti što Alba kažnjava i forsiranjem igre u reketu opet bježi razliku sa poluvremena (66:53).

Crno-bijeli pokušavaju još jednom da se vrate, opet Marinković trojkom otvara mini-seriju 6:0, ali je Albi poslije lošeg trećeg perioda opet proradio šut za tri poena pa domaćin pogocima Gifeja, Šnajdera i Gedraitisa ekspresno beži na +14 (75:61).

Partizanovi igrači su se predali, pa je njemačkom timu postalo jasno da može da izbori pobjedu od 22 poena razlike koja bi mu garantovala prednost domaćeg terena u potencijalnom polufinalu Evrokupa.

Alba nastavlja da igra u istom ritmu i sa još nekoliko trojki stiže do željene razlike ubjedljivom pobjedom 94:74.

History made! 17-year-old Dusan Tanaskovic scores his first @PartizanBC points in the #7DAYSEuroCup just more than a week after making the All-Tournament Team at the #adidasNGT Munich! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/yc6O4sNgE4