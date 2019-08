Aleksandar Petrović: Srbi i Francuzi su favoriti

Selektor Brazila Aleksandar Petrović pričao je o ambicijama selekcije koju vodi, ali i o reprezentacijama iz regiona. Brazil je među prvima stigao u Kinu, a Petrović smatra da će Mundobasket u Kini biti jedan od najboljih kada je organizacija u pitanju.

Za razliku od mnogih koji i pored silnih otkaza Amerikance smatraju prvim favoritima, Petrović smatra dugačije.

"Vrhunske evropske reprezentacije, a tu mislim na Srbiju i Francusku, favoriti su u odnosu na SAD. Amerikanci će imati velikih problema u Kini, siguran sam u to. Uvjeren sam da će gubiti utakmice i to ne jednu, nego više njih. Previše je otkaza bilo prije početka Mundobasketa i ne bih se iznenadio da se to obije o glavu Amerikancima, pa da Lebron Džejms i društvo sljedećeg ljeta igraju kvalifikacije za Olimpijske igre", naglasio je Petrović.

Brazil je na SP u Grupi F s Novim Zelandom, Grčkom i Crnom Gorom, a na pitanje koje su ambicije i krajnji dometi Brazila, Petrović je rekao:

"Bilo bi pogubno da shvatimo kako smo favoriti protiv Novog Zelanda, s kojim otvaramo Mundobasket. Idemo od utakmice do utakmice, a cilj je da prođemo prvu fazu takmičenja. Poslije toga sve ostaje isto, ponovo ćemo igrati utakmicu po utakmicu. Razgovarao sam puno s igračima koje vodim, nemaju strah, imaju mnogo motiva, čak se ne plaše ni duela s Amerikancima u drugoj fazi takmičenja. Druga faza je cilj kojem težimo".

(Jutarnji)