Aleksandar Rašić, košarkaš Kluža, za "Nezavisne": Olimpijakos najteži poraz u karijeri

Trofeje je osvajao u Srbiji, Turskoj, Njemačkoj i Italiji, a trenutno igra treću sezonu u Rumuniji, gdje je nastavio trofejni put. Košarkaš Kluža Aleksandar Rašić za "Nezavisne" je pričao o rumunskoj košarci, Partizanu, fajnal foru Evrolige iz 2010, kraju karijere...

Šapčanin je tokom karijere igrao u sedam zemalja i 15 klubova. Seniorski put je počeo u Borcu iz Čačka, a sada je sa dosta uspjeha član Kluža, s kojim će se do kraja sezone boriti za titulu prvaka Rumunije, ali i trofej u Kupu.

"Iskreno, nadamo se da možemo do titule. Čeka nas i borba za trofej u Kupu. Ove godine će se igrati fajnal for Kupa pred početak plej-ofa prvenstva. Želimo oba trofeja i nadamo se da ćemo na kraju i uspeti", rekao je Rašić, koji je u dosadašnjih 16 godina karijere samo u FMP-u proveo tri sezone, kao što je to sada slučaj u Rumuniji:

"U početku nisam očekivao da ću ostati tako dugo, jer sam bio na zalasku karijere. Porodica i ja smo hteli negde da se smirimo. Kluž je došao u pravom trenutku i klub je koji ima velike ambicije, što je meni falilo poslednjih godina, jer sam igrao u Turskoj u klubovima koji su se uglavnom borili za plej-of. Falio mi je osećaj borbe za trofeje. Prve godine smo osvojili sva tri trofeja i produžio sam ugovor. Uslovi su fantastični i klub ima najviše ciljevi svake godine."

Nedavno je napunio 35 godina i sasvim je logično što već uveliko razmišlja o penziji. Ono što bi trebalo da je sigurno je da, kada se sezona završi, neće više igrati u inostranstvu, pošto se s porodicom vraća u Beograd. Tamo bi možda mogao da ga sačeka neki ugovor srpskih klubova, a što da ne i Partizana, s kojim je bilježio sjajne rezultate.

"Partizan bi sigurno bio idealan kraj karijere, ali nisam razmišljao u tom pravcu. Kćerka mi kreće u školu i bilo bi teško da dolaze kod mene u Rumuniju. Uglavnom bih bio sam i to mi nije želja. Zbog toga želim da se vratimo u Beograd. Da li će me neko hteti, to ćemo da vidimo, ali mislim da je s inostranom karijerom 99,9 odsto gotovo. Fizički se osećam dobro i mogao bih još da igram, ali došlo je vreme da se ja žrtvujem za porodicu", izjavio je Rašić, koji je dodao da je dobio i ponudu Kluža da ostane još jednu sezonu.

Igrao je za FMP, Efes Pilsen, Dinamo Moskvu, Albu, Trabzon, Lijetuvos Ritas, Montepaski, Ankaru, Konju, Steauu, Turk Telekom, Mega Leks, ali je najdublji trag ostavio u Partizanu, s kojim je 2010. igrao fajnal for Evrolige. Tada je u Parizu Partizan u polufinalu nakon produžetaka poražen od Olimpijakosa, a isti scenario se ponovio i u borbi za treće mjesto protiv CSKA.

"Olimpijakos mi je bio jedan od najtežih poraza u karijeri, verujem i većini igrača. Imali smo sjajnu sezonu i na kraju nismo imali sreće iako smo imali sve u svojim rukama. Ostaje žal za plasmanom u finale. Te godine smo bili jedini koji su pobedili Barselonu i mislim da bismo u finalu imali veće šanse nego Olimpijakos", kazao je Rašić, koji je naglasio da će sada biti jako teško da neki klub s prostora bivše Jugoslavije napravi takav rezultat jer je zbog nedostatka finansija teško zadržati igrački kadar:

"Da smo uspeli da zadržimo ekipu još jednu sezonu mislim da bismo ponovo igrali fajnal for."

Dvije godine je proveo u Partizanu, s kojim je osvojio po dva trofeja u regionalnoj ABA ligi te po dva puta prvenstvo i Kup Srbije. Imao je zadovoljstvo da radi s legendarnim Duškom Vujoševićem.

"On je dosta specifičan. Brinuo je za svakog igrača kako profesionalno, tako i privatno. Sigurno je jedan od najboljih stručnjaka s kojima sam radio. Sve radi do detalja i ti detalji prave veliku razliku. Osećali smo se kao da smo deo velike porodice. Te dve godine su bile najbolje u mojoj karijeri", jasan je košarkaš Kluža.

U subotu njegov bivši klub očekuje drugi meč polufinalne serije ABA lige protiv Crvene zvezde. Prvi meč je pripao Zvezdi i Rašić ističe da je Partizan prokockao veliku šansu.

"Zvezda je i pre početka serije bila favorit i uvek je za protivnika lakše da iskoristi tu prvu utakmicu. Partizan je možda prokockao šansu, ali ona i dalje postoji. Igrali su dobro većinu utakmice i mogli su jednom nogom već da budu u finalu. Sada je pritisak na Partizanu. Nije lako igrati takve utakmice, ali mislim da ipak može da pobedi", rekao je Rašić, kojim smatra da će pobjednik ove serije biti veliki favorit u finalu, jer ističe da su Zvezda i Partizan u boljoj formi nego Cedevita i Budućnost.

Možemo s Amerikom

Aleksandar Rašić je jedno vrijeme igrao za reprezentaciju Srbije i, između ostalog, bio je dio tima koji je 2010. bio četvrti na Svjetskom prvenstvu. Ove godine se igra Mundobasket u Kini i ističe da Srbija može da iznenadi SAD.

"Otvorio nam se kostur i ako bude sve po planu igraćemo sa SAD u finalu. Imamo iskustvo igranje s njima i sada imamo više samopouzdanja. Jako bitno će biti da igra Nikola Jokić. Bogdan Bogdanović i Nemanja Bjelica igraju standardno dobro, a i Bobi Marjanović igra dobro kad god dobije priliku. Imamo šansu da uradimo više ukoliko dođe do duela sa SAD", rekao je Rašić.

Obilazak dvoraca

Aleksandar Rašić, košarkaš Kluža, već tri godine uživa s porodicom u Rumuniji i sve slobodno vrijeme koristi maksimalno da upozna grad i zemlju.

"Kluž jer super, pravi porodični, ispostavilo se da je dolazak ovdje pravi potez. Dosta obilazimo grad. Ima mnogo parkova, igrališta, često putujemo. Gledamo dvorce i ostale istorijske građevine. Rumunija mnogo napreduje iz godine u godinu", rekao je Rašić.