Alimpijević produžio sa Bešiktašom

Srpski trener Dušan Alimpijević je potpisao novi ugovor sa turskim Bešiktašom.

Kako prenosi Hristos Harpidis, Alimpijević je dogovorio saradnju na dvije godine, s tim da je druga opciona.

Srpski trener je u redove Bešiktaša stigao iz Burse na početku ove sezone.

Sa bivšim timom je imao odličan uspjeh, pošto je prije dvije sezone uspio da dođe do finala Evrokupa.

S obzirom da je i sa Bešiktašom napravio dobre rezultate ove sezone, među njima i plasman u polufinale Evrokupa, uprava je odlučila da ga nagradi novim ugovorom.

U turksom šampionatu je poslije regularnog dijela zauzeo treću poziciju, gdje ih očekuje duel sa ekipom Manise u plej-ofu.

