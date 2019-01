Amer Čolan: Naslijedio sam dug od 2.900.000 KM

Dug Košarkaškog saveza trenutno iznosi 2.900.000 KM. Potvrdio je ovo za "Nezavisne" generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Amer Čolan.

Prošlo je nešto više od dva mjeseca od kada je Čolan zasjeo na funkciju prvog operativca bh. košarke. Stanje koje je zatekao nije nimalo bajno, ali kako ističe, trudi se da sa novom garniturom ljudi u Savezu, na čijem je čelu predsjednik Mirza Teletović, slika bh. košarke iz dana u dan bude sve bolja.

"Situacija generalno nije dobra, bar što se tiče finansija u Savezu, dok košarka ide svojim tokom. Ustanovljeno da je dug Saveza blizu tri miliona KM (bez PDV-a oko 2.100.000 KM), koje sam naslijedio u 11. mjesecu prošle godine. Uskoro će biti gotov finansijski izvještaj, pa ćemo imati konačnu cifru. Ipak, u posljednje vrijeme vidi se pomak, radimo, trudimo se, uspjeli smo malo stabilizovati stanje, pronašli smo i generalnog sponzora (Telemach), koji će nam olakšati malo posao", ističe Čolan.

Generalni sekretar KS BiH dodaje da će im sponzorski ugovor sa "Telemachom" u naredne tri godine dosta pomoći u pokrivanju troškova, s obzirom na to da će čak osam selekcija nastupiti ovog ljeta u evropskim takmičenjima i da je jedan od najznačanijih za Savez. Takođe, čelnici KS BiH su krenuli u razgovore sa svim nivoima vlasti o finansijskim problemima s kojima se susreće bh. košarka. Tako su krajem prošle godine na tu temu razgovarali i sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom.

"Nastavićemo razgovore sa predstavnicima vlasti kako bismo nekako uspjeli smanjiti dugovanja. Predsjednik Dodik nam je obećao da je spreman pomoći KS BiH. Takođe, Teletović je razgovarao i sa članom Predsjedništva Željkom Komšićem, koji je takođe upoznat s našim stanjem. U narednom periodu nastavićemo te aktivnosti, jer bez pomoći države teško se šta može riješiti. Međutim, mi u Savezu, bez obzira na sve, moramo nastaviti raditi", naglašava Čolan.

U Košarkaškom savezu BiH polako se spremaju i za organizaciju finalnog turnira Kupa BiH koji od ove godine nosi naziv Kup Mirze Delibašića. S obzirom na to da se još ne znaju svi učesnici, tako se ni ne zna ko će biti domaćin završnici. U bh. kući košarke imaju prijedlog da se prvo izdanje pod novim nazivom održi u jednom gradu.

"Mi bismo voljeli da to bude Tuzla, grad u kojem je rođen najbolji sportista BiH svih vremena. To je prvo izdanje Kupa pod imenom Mirze Delibašića i mislim da bi to bio dobar potez. Ipak, to će zavisiti i od ekipa učesnica, da li će se neko od njih prijaviti za domaćinstvo, a konačnu odluku će donijeti Upravni odbor", zaključio je Čolan.

Finalni turnir igraće se 16. i 17. februara, a finalni susret biće prenošen direktno na BHT1.