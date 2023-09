Ameri na koljenima, Srbija saznala rivala u četvrtfinalu

Košarkaši Litvanije igraće protiv Srbije u četvrtfinalu Mundobasketa.

Iako su svi mislili da će to biti Amerikanci, u Manili se desila senzacija. Litvanci su u derbiju grupe J savladali selekciju SAD sa 110:104 i tako osigurali prvo mjesto. Ameri će igrati protiv Italije.

Ranije se znalo da će pobjednik ove grupe u narednoj fazi igrati protiv drugoplasirane selekcije iz grupe I, a to je Srbija koja je tako dobila neočekivanog protivnika. Amerikanci će slučajno ili ne igrati protiv Italije. Mnogo će biti priče da li su Ameri namjerno izbjegli Srbiju i izabrali Italjane ili nisu toliko moćni kao što se najavljivalo. Ovo im je bio prvi ozbiljniji test i odmah poraz.

Bila je to spektakularna utakmica, najbolja do sada na šampionatu. Litvanija je odigrala nestvarno poluvrijeme, u prvom periodu su ponizili Amerikance. Dobili su četvrtinu sa 31:12, a veliku prednost su sačuvali do kraja poluvremena (54:37).

U prve četiri minute trećeg perioda Ameri su stigli na svega minus 6 (50:56). Uoči posljednih 10 minuta na semaforu je stajalo za 71:65 za Litvaniju. U posljednjem periodu Litvanija je brzo otišla na plus 10 (75:65). To je bilo previše i za NBA zvijezde koje nisu uspjele da stignu do preokreta. Tako su dožvjeli prvi poraz na SP. Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bili su Vaidas Kariniauskas sa 15 poena, Jonas Valnečiunas je dodao 12, a Mindaugas Kuzminkas je upisao 14 poena. Kod selekcije SAD Entoni Edvards je imao 35 poena.

Veliki okršaj između Srbije i Litvanije igra se u utorak u Manili.