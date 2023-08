Ameri siju strah u Manili: Grčka u debelom minusu

Košarkaši Sjedinjenih Američkih Država danas su u derbiju grupe C u Manili pobijedili Grčku sa 109:81 i tako vizirali kartu za osminu finala.

Amerikanci za sada opravdavaju status prvog favorita ovogodišnjeg Mundoabsketa. S druge strane, Grčka će za prolaz dalje u narednom kolu igrati protiv Novog Zelanda.

Grci koji su na ovaj turnir došli znatno oslabljeni (Janis Adetekumbo, Kostas Slukas, Nik Kalates...) su se dobro držali u prvih 10 minuta u kojima su bili ravnopravan rival. No kako je utakmica odmicala Ameri su ubacivali u brzinu više. Na poluvremenu su imali plus 13 (50:37), a trećem periodu prednost je išla i preko 20 razlike. Na kraju je to bila rutinska pobjeda, ali i egzibiciona igra pulena Stiva Kera koji je bio u prilici da odmara najbolje igrače.

Kod Amerikanaca je nekoliko igrača bilo dvocifreno, a svi su se upisali u strijelce. Prednjačli su Ostin Rivs sa 15, Džejlen Branson sa 13 I, Entoni Edvards sa 13 poena. Kod “Helena“ istakao se Jorgos Papajanis sa 17 koševa. U drugi C SAD imaju četiri boda, Grčka i Novi Zeland po tri, dok je Jordan na 2.