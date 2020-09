Američki komentator: Srbijo hvala ti na Jokiću

Komentator utakmica Denver Nagetsa Kris Marlou sa oduševljenjem je ispratio sedmi meč polufinala Zapada.

Nagetsi su sa 104:89 pobijedili Los Anđeles Kliperse i plasirali se u finale konferencije.

Posebno sjajan bio je Nikola Jokić sa 16 poena, 22 skoka i 13 asistencija.

"Neko tamo gore voli Denver Nagetse. Hvala ti Srbijo na divnom Nikoli Jokiću", napisao je Marlou na Twitteru i na srpskom dodao: "Laku noć".

Denver će se u finalu Zapada sastati sa Lebronom Džejmsom i njegovim Los Anđeles Lejkersima.

Somebody up there loves the Denver @nuggets thank you Serbia for the wonderful Nikola Jokic! @AltitudeTV lalu noć