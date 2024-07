Američki košarkaš napadnut u Parizu (VIDEO)

Džoel Embid se ne provodi lepo pred početak Olimpijskih igara u Parizu, pošto je bio meta verbalnih napada navijača.

Francuzi očigledno nisu dobro podneli to što je Embid, posle nekoliko godina većanja, odlučio da igra za Sjedinjene Američke Države.

Mnogi su očekivali da 30-godišnji centar zaigra za Kamerun, gde je i rođen, a kada je to propalo glavna je bila Francuska.

Navodno je i obećao predsedniku Emanuelu Makronu da će zaigrati za tu zemlju, ali je usledio veleobrt, te će na OI u Parizu nositi dres SAD.

"Vrati pasoš", moglo se čuti među navijačima, dok je Embid ulazio u timski autobus.

"Trebalo je da igraš za Francusku", dobacio je drugi navijač.

Joel Embiid faces unwelcome reception in Paris, as fans voice displeasure over his choice to represent the USA Phrases like "Give back your passport" and "You should have played for France" were reportedly shouted at him.pic.twitter.com/YBbBEkgOqU