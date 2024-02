Američki košarkaš progovorio srpski (VIDEO)

Košarkaši Majami Hita su savladali Sakramento Kingse na gostovanju sa 121:110.

U meču su uživali srpski reprezentativac Nikola Jović i prva zvijezda tima Džimi Batler, koji odrađuju suspenziju.

Njih dvojica su zajedno ispratili utakmicu, a Batler je to podijelio na Instagramu.

Na snimku se vidi kako Batler na engleskom navija za svoj tim, a u jednom trenutku je upitao Jovića kako da to kaže na srpskom.

Srpski košarkaš mu je odgovorio, a onda je Amerikanac nastavio na srpskom.

"Ajde, Hit", uzvikivao je Batler.

So here’s Jimmy Butler and Nikola Jovic watching the Heat game tonight while on suspension LOL pic.twitter.com/mLNnkbRZru