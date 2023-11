Amerika noćas vidjela šta može Vasa Micić (VIDEO)

​Oklahoma nije propustila šansu. Oslabljeni Voriorsi bez Karija i suspendovanog Grina su bili lak plijen za poletni Tander koji je predvodio Džildžes-Aleksander sa 24 poena i 7 asistencija. Nije ga služio šut, ali je Oklahoma imala veliki broj raspoloženih igrača.

Klupa Tandera je dala pun doprinos, Vasa Micić je igrao dvadesetak minuta, pet poena, promašio je četiri od pet šuteva, ali je imao čak sedam asistencija. Očigledno, nekadašnji MVP Evrolige sada nalazi prostor u posljednjih par mečeva i treba očekivati da dobije još minuta. Vasa je kada se lomilo na +10 pogodio trojku. Klupa je inače dala 10 od 19 trojki za goste.

Vasilije Micic has recorded his best NBA game in assists 5 PTS 7 AST 2 REB in 21 MIN vs Warriors pic.twitter.com/rJuTC8vUos