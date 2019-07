Amerikanac blizu Igokee

Igokea je na pragu šestog pojačanja.

Nakon Aleksandra Cvetkovića, Marka Tomasa, Denisa Kliforda, Vaidasa Kariniauskasa, Kinana Evansa, opremu člana ABA lige mogao bi da zaduži još jedan Amerikanac!

Prema pisanju portala Sportando Rašad Von je veoma blizu da pristane na ponudu Igokee.

Rashad Vaughn, 17th pick of the 2015 NBA Draft, is leaning toward accepting the proposal made by Igokea, a source told @Sportando. Vaughn has played 139 games in the NBA