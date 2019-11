Amerikanac "odbio Partizan i otišao u Tursku"

Američki košarkaš Aleks Pojtres odbio je da pređe u Partizan, prenosi Sportando.

Prvi čovjek tog portala Emilijano Karšija, naveo je da je Amerikanac odbio i Partizan i evroligaša ASVEL.

Igrač koji igra na poziciji krila i krilnog centra od 29. novembra novi je član turskog Galatasaraja, koji će mu biti prvi u Evropi.

"Aleks Pojtres je izabrao Galatasaraj i odbio ASVEL i Partizan kako bi ponovo zaigrao sa saigračem iz Kentakija, Eronom Herisonom", napisao je Karšija.

Alex Poythress chose Galatasaray over Asvel and Partizan to reunite with his former teammate at Kentucky, Aaron Harrison, a source told @Sportando