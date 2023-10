Amerikance žulja "drvena medalja", u Pariz stižu sa "drim timom"

Nakon debakla na proteklom Mundobasketu Amerikanci su ozbiljni u najmeri da naredne godine na Olimijske ige u Parizu dođu sa najjačim sastavom.

SAD su na nedavno završenom Svjetskom prvestvu ostale bez medalje osvojivši tek četvrto mjesto a posebno su ih zaboljele riječi njihovog sunarodnika atletičara Noe Lajlsa.

Svjetski šampiona na 100 i 200 metara je rekao da "NBA liga nije svijet i da šampioni ovog takmičenja sebi bez razloga prišivaju titulu šampion svijeta".

javio se i reprezentativac Njemačke Andreas Obst rekavši "da Amerikanci mogu da pričaju šta hoće, ali činjenica je da je Njemačka šampion svijeta u košarci".

Ovo je raspalilo vatru među NBA zvijezdama koja je bila povrijeđena sujeta a nakon što su poruke preko društvenim mreža bil čisti pucanj u prazno, odlučili su da svije tvrdje dokažu na terenu.

Prvi je to najavio veteran Lebron Džejms (38) a sada su to uradili i Kevin Durent (35) i Stef Kari (35). Interes za nastup na OI pokazali su i Kavaj Lenard, Devin Buker, Džejlen Braun, Donovan Mičel i Pol Džordž.

"Razgovarao sam o ovoj temi s ljudima oko sebe i ako sve bude išlo po planu, želim da budem tamo, to je jedina stvar koju nikada nisam napravio. Želimo da potvrditi međunarodnu dominaciju", rekao je Kari.

Američki mediji najvljuju da će u Parizu imati novi "drim tim" upoređujući ga s onim originalnim iz Barselone 1992. koji su predvodili Majkl Džordan i Medžik Džonson.

Ni ovaj put nije izostala sujeta pa Lebron smatra da bi se okupljanjem najvećih NBA zvijezda Amerikanci na OI prošetali do zlata. "Sa kvalitetom igrača koje bismo mogli imati, mislim da to ne bi bilo previše fizički. Ne bih morao previše da radim. Malo skokova, dodavanja, odbrana, blokada, mislim da već smo razgovarali o ovoj temi s nadležnima", rekao je Džejms, koji je već vodio SAD do zlata 2008. i 2012.