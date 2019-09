Amerikanci na Twitteru: Izgubili smo od Srbije, imaju li oni hranu?

Košarkaška reprezentacija Srbije pobijedila je selekciju SAD sa 94:89 (32:7, 12:33, 27:28, 23:21) u borbi za plasman od petog do osmog mjesta na Svjetskom prvenstvu u Kini.

Poraz ''drim tima'' od Srbije, ali generalno i debakl ove reprezentacije na SP u Kini nije ostao nezapažen u Americi, pa su se putem društvenih mreža mogli pročitati razni komentari.

Od onih uvredljivih, pa sve do onih ironičnih.

"Izgubili smo od Srbije u košarci? Da li oni uopšte imaju hranu u Srbiji?", pisalo je na stranici KFC, prenosi "Kurir".

We lost to Serbia in basketball?? Do they even have food in Serbia? https://t.co/iZNhmzkr9w