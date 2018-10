Amerikanci "poludjeli" za Dončićem nakon "božanske" asistencije

Slovenac je osvojio Ameriku. Mirne duše i bez imalo pretjerivanja to se može napisati i reći nakon što je Luka Dončić za Dalas odigrao tek prve tri utakmice u NBA.

Amerikanci padaju pred 19-godišnjim Slovencem i "jedu" mu iz ruke, ali ne samo zato što je on najnovija "velika bijela nada" najjače košarkaške lige svijeta ili jer je posebno atraktivan Amerima zato što dolazi iz njima egzotične i nepoznate evropske državice.

Dončić impresionira u NBA svestranošću, mirnoćom, drskošću i samopouzdanjem kada se lomi utakmica.

Sve to mi s ove strane bare znali smo o njemu još dok je kao "stariji maloljetnik" dominirao u Realu. A sada to ponavlja u Americi.

U pobjedi nad Bullsima bio je najbolji uz DeAndrea Džordana, s kojim od početka sjajno sarađuje.

Akciju kojom je driblingom i lažnjacima izvozao Lopeza i Holideja, nakon čega je poslužio Džordana za poentiranje, NBA je uvrstila među pet najboljih sinoć uz ovakav komentar:

"Luka Dončić paralizisao je um Džastina Holideja ovom božanskom asistencijom. A sve je počelo lažnjakom, za Boga miloga! Pogledajte vi to. Luka the rookie gives the cookie!"

ESPN je takođe istakao jedan od vrhunaca dana: "Dončić je očarao lažnjakom i asistencijom za Džordana. Zavrtio je glave suparnicima s pokvarenim lažnjakom, a zatim dodavanjem saigraču."

Mavericksi su na službenom Twitteru par puta objavili snimku Dončićeve čarolije: "Bio je tamo, a zatim... Čekajte, kako je to došlo do DJ-a?"

It was there and then... wait how'd it get to DJ? pic.twitter.com/1BLiJDh1GL — Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 23, 2018

(index.hr)