Amerikanka nokautirala Hrvaticu, bez svijesti prevezena u bolnicu

Follia in campo a Torino. Con il punteggio già definito, a 26'' dalla fine, Hamby stende Ivana Tikvić con "pugno/manata". La giocatrice finisce a terra e perde, in un primo istante, i sensi. Minuti di paura in quel del Ruffini. La giocatrice ha poi abbandonato il campo cosciente ma in barella ed è stata portata in ospedale per fare tutti gli accertamenti.