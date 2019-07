Ana Dabović za "Nezavisne": Španija dužnik, ali i najnezgodniji rival

Španija je naš dužnik godinama, ali i najnezgodniji rival. Nikada nam nije bilo lako protiv Špankinja, tako da i sada, u polufinalu Evropskog prvenstva, očekujem tešku utakmicu, rekla je Ana Dabović, jedna od najboljih košarkašica Srbije, za "Nezavisne" uoči subotnje borbe za finale, koja će učiniti sve da zaigra.

Biće to duel Srbije, šampiona Evrope iz 2015, i branioca titule Španije, a meč je zakazan za 20.30 u beogradskoj "Štark areni".

"Moramo pojedinačno i timski da pružimo najbolju partiju. Ko bude igrao borbenije i ko bude igrao svih 40 minuta, pobediće, a naša najveća prednost su naša energija, ljubav i međusobno poštovanje igračica, te divna publika", rekla je Dabovićeva.

Na pitanje da li u srpskom timu razmišljaju o zlatu, Dabovićeva odgovara:

"Ne razmišljamo, ne razmišljamo čak ni o finalu. Od početka prvenstva mislimo samo na narednu utakmicu, to se osetilo na terenu i to nas je dovelo do uspeha. Nije realno razmišljati o tome, pred nama je polufinale i najteži protivnik. Naravno, borićemo se i truditi da odigramo najbolje što možemo."

Ona polufinale dočekuje sa slomljenom kosti u lijevoj šaci, nije željela o tome mnogo da priča, samo je rekla da će sve znati na dan utakmice i da će uraditi sve što može da odigra utakmicu.

Srbija je plasmanom među šest najboljih osvarila jedan cilj i izborila nastup na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre 2020, ali borba za viši plasman se nastavlja. Podsjetimo da je ekipa selektora Marine Maljković u grupnoj fazi takmičenja odigrala neizvjesne utakmice sa Bjelorusijom (55:53) i Belgijom (70:66), lakšu pobjedu je ostvarila u duelu sa Rusijom (77:63), da bi u četvrtak, u četvrtfinalu, deklasirala Švedsku pobjedom od 87:49. Dabovićeva je bila najbolja sa 19 poena, a dobru partiju je pružila i Saša Čađo, košarkašica iz Banjaluke, koja je ubacila 10 poena. Košarkašice Srbije su pred meč sa Šveđankama bile oprezne.

"Jesmo. Znamo da nijedna utakmica nije laka. Iako to rezultat nije pokazao, Švedska je dobra ekipa. Ne bi ušla među osam najboljih da nije tako. Ali, toliko smo želele trijumf i polufinale da od početka utakmice nismo dozvoljavale da rivalke pomisle da nas pobede", rekla je Dabovićeva i dodala:

"Osim želje, mislim da je na dobar nastup uticala priprema, ne samo poslednja tri dana, već od početka priprema. Mi se borimo na svakom treningu i to se oseti na terenu, zato imamo energiju za celu utakmicu."

Dodatnu energiju košarkašice Srbije dobijaju sa tribina.

"Mnogo nam publika znači. Da smo igrale na bilo kom drugom mestu, mislim da bismo sa Šveđankama bile u egalu i pitanje je kako bi utakmica završila, ali najdraži na tribinama, porodica, prijatelji i ljudi koji nas svih ovih godina podržavaju daju nam energiju", ističe prvi strijelac Srbije.

Na šampionatu, čiji su domaćini Srbija i Letonija, bilo je iznenađenja.

"Najveće iznenađenje je plasman Velike Britanije u polufinale, izdvojila bih i to što Turska nije prošla grupu, ali ja ne volim da govorim o iznenađenjima, volim da kažem da je sve moguće", rekla je Ana Dabović.

Raspored utakmica

subota

polufinale

Francuska - Velika Britanija (18 časova)

Španija - Srbija (20.30)

nedjelja

Meč za treće mjesto (17.30)

Finale (20.30)