Anadolu Efes siguran u Beogradu

Košarkaši Anadolu Efesa na gostovanju u Beogradu odigrali su sjajnu utakmicu i slavili u duelu Turkish Airlines Eurolige. Istanbuski tim na kraju je savladao Crvenu zvezdu rezultatom 75:64 (16:14, 24:22, 27:14, 8:14).

Beograđani su mnogo bolje otvorili utakmicu i poveli sa 8:0. No, ubrzo je uslijedio odgovor Efesa, koji se brzo rezultatski vratio, a zatim i preuzeo kontrolu na terenu. Do kraja prvog poluvremena gosti su uspjeli doći do prednosti od četiri poena (40:36).

Pobjednik je riješen u trećem periodu igre, kada je Efes bio fenomenalan napadački, te tu četvrtinu riješio u svoju korist sa 27:14, što ga je odvelo na plus 17.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bili su Šejn Larkin sa 18 i Adrien Morman sa 17 poena. Na drugoj strani izdvojio se Korej Volden koji je ubacio 14 poena.

Nakon pobjede Anadolu Efes je šesti sa šest pobjeda iz deset utakmica, dok je Zvezda na 13. poziciji sa odigranom utakmicom više i svega četiri trijumfa.