Antetokumpo nasrnuo na srpskog košarkaša, pa dobio isključenje (VIDEO)

Košarkaš Panatinaikosa Kostas Antetokumpo želio je fizički da se obračuna sa srpskim internacionalcem koji nastupa za Marusi, Markom Lukovićem.

Njih dvojica su u meču prvog kola grčke Superlige, koji je pripao "zelenima" rezultatom 82:71, imali konflikt.

Antetokumpo je pod košem izgubio balans, pao na pod, da bi ubrzo na loptu skočilo više gostujućih igrača.

Među njima je bio i Luković, koji je najviše iznervirao Adetokumba.

Kostasa su udaljili od Lukovića, da bi Grk još jednom pokušao da dođe do srpskog košarkaša, nakon čega je sredinom posljednjeg kvartala dobio isključenje.

Kostas Antetokounmpo ejected in the Greek League game against Maroussi pic.twitter.com/kthHCso8IT