Antić: Na terenu ne poznajem ni rođenog brata

Jednom sam imao sukob s Felipeom Rejesom iz Real Madrida, provocirao sam ga. On je emotivan igrač i desilo se što se desilo. Nisam cvećka i na terenu ne prepoznajem ni rođenog burazera, sve ću uraditi za moj tim. Posle utakmice se sve završava i s protivnikom mogu da odem na piće.

Rekao je ovo košarkaš Crvene zvezde Pero Antić, koji je tokom klupske karijere tri puta bio šampion Evrope s ekipama Olimpijakosa i Fenerbahčea. Osim toga, makedonski centar je po dva puta osvajao titule prvaka u Grčkoj, Turskoj i Bugarskoj. Ove sezone se nakon deset godina vratio u tim s Malog Kalemegdana, s kojim je davne 2006. godine osvojio Kup Srbije. Ekipa je dosad uspjela da osigura prvo mjesto u regularnom dijelu ABA lige, koje donosi prednost domaćeg terena u plej-ofu, gdje će se u polufinalnoj seriji sastati s Mornarom.

"Idemo dalje, dugačka je sezona, zaista je puno utakmica i putovanja. Dosta je prisutan umor bez obzira na to da li su igrači stariji ili mlađi. Jedan ovosezonski cilj smo ispunili, sada idemo na ostale", kaže Antić.

Crvena zvezda u Evroligi za Makabijem, koji drži osmu poziciju, koja na kraju regularog dijela sezone vodi u plej-of, zaostaje dvije pobjede. Do kraja regularne sezone ostalo je šest kola. Sistem sa 30 kola u najelitnijem evropskom takmičenju plus plej-of i fajnal for Antić smatra najtežim s kojim se susreo u karijeri.

"Jako je teško, igrao sam u NBA ligi, koja je kao odmor na Havajima naspram svega ovoga", kaže Antić.

U najvećem košarkaškom šouu svijeta proveo je dvije sezone igrajući za Atlantu. Smatra da se igrači s ovih prostora zahvaljujući mašti i vicu u igri jako dobro snalaze protiv fizički dominantnih Amerikanaca.

"Vlade Divac je to prvi doneo tamo. Zato svi i uspevaju tamo, jer iskoriste one prednosti koje imaju nad njima, kao što su finte i ostale veštine", navodi Antić, kojem je najteži protivnik u SAD bio igrač koji je pet puta bio u najboljem timu sezone i tri puta najbolji defanzivac godine:

"Dvajt Hauard je najnezgodniji, iako sam protiv njega uglavnom pružao dobre partije. Ipak, jednom me snažno udario, nakon čega me vrat boleo da dva dana. Nakon mečeva protiv njega osećate se kao da ste izgubili deset kilograma."

Prije dolaska u Zvezdu ove sezone Antić je dvije sezone igrao za Fenerbahče, s kojim je prethodne godine osvojio Evroligu. Smatra da su "žuti kanarinci" favoriti za odbranu trofeja osvojenog prošle sezone.

"Mogu da osvoje Evroligu, tu je trener Željko Obradović, koji je pravi komandant i s kojim nema puno zezanja. Jedna su od najskupljih ekipa Evrope, imaju odličnu hemiju i tim predvodi najbolji trener. Želim im sve najbolje ako dođu u Beograd na fajnal for. Ići ću da ih gledam ili igram protiv njih ukoliko se mi plasiramo", zaključio je Antić.

Bogdan srušio sve moje rekorde

Pero Antić redovno prati igre srpskih igrača u NBA ligi. S najviše pažnje gleda igre bivšeg saigrača iz Fenerbahčea Bogdana Bogdanovića, koji osve sezone nastupa za Sakramento.

"Nemanja Bjelica i Boban Marjanović dobijaju malo prostora za igru. Miloš Teodosić se dobro snašao u LA Klipersima, a Nikola Jokić igra izvanredno u Denveru. Bogdan najviše napreduje, svaki dan je sve bolji. Šalio sam se kada je odlazio na temu kada će da sruši moje rekorde koje sam tamo napravio. Sve je srušio za manje od tri meseca, zaista sjajno igra. Još samo treba da igra plej-of i neko finale konferencije", kazao je Antić.

3 puta je Pero Antić osvojio Evroligu. Dva puta je to uradio kao član Olimpijakosa, dok mu je to treći put pošlo za rukom kao članu Fenerbahčea.

6 puta je osvajao titule nacionalnog prvaka. Po dva puta je to uradio u Grčkoj, Turskoj i Bugarskoj.

2011. godine je uz Lestera Mekejleba bio najzaslužniji za plasman Makedonije u polufinale Evropskog prvenstva u Litvaniji.