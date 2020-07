Ataman: Torino ćemo pretvoriti u turski klub

Turski košarkaški trener Ergin Ataman postao je vlasnik italijanskog kluba Torino.

Ergin Ataman je trenutno trener Anadolu Efesa, a svojevremeno je radio u Italiji kao trener Montepaski Sijene sa kojom je osvojio Kup Rejmonda Saporte 2002. godine.

Ataman je nedavno kupio košarkaški klub Torino i u intervjuu za turske medije otkrio kakvi su mu planovi za budućnost.

"Kupio sam 100 odsto kluba, ali ima tu mnogo detalja. Torino je došao do Serije A ove sezone i zbog pandemije korona virusa možda se to ne usvoji. Ukoliko dođu do Serije A biće 100% u mom vlasništvu, ukoliko ne, biće 50% moj klub. U tom slučaju, dobiće vajld kard i sljedeće godine će biti sigurno u Seriji A. Arda Turan nema veze sa ovom kupovinom. On je moj brat i mnogo ga volim, ali ga nisam vidio više od godinu dana. Ovu investiciju sam napravio u dogovoru sa Efesom, gdje ću nastaviti da radim kao trener. Plan mi je da Torino postakne turski klub, biće turskih sponzora i turskij igrača, ali sedište će biti u Torinu. Biće to uskoro tim snažan kao Efes, Real, Barsa, Fener... Imaće jake sponzore i poslovaće pametno", rekao je Ergin Ataman.

Torino je nedavno vodio i čuveni trener Leri Braun, prije njega su na klupi sjedili ljudi poput Luke Bankija, Karla Rekalkatija, Romea Saketija pa i legendarnog Karla Gambe.

Kup Koraća su osvojili 1976. godine, dok su u sezoni 2017/18 osvojili kup Italije, pod vođstvom pomenutog Luke Bankija.

(b92)