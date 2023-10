Atamana uvrijedilo što je Džan poljubio Obradovića u ruku

Turski košarkaški stručnjak Ergin Ataman se uvrijedio zbog poteza svog nasljednika na klupi Efesa Erdema Džana, koji je poljubio u ruku trenera Partizana Željka Obradovića.

Efes i Partizan su prije dva mjeseca igrali na Akropolis kupu u Atini a početak meča je obilježio Džan koji je prišao i poljubio ruku treneru "crno-bijelih".

Džan je bio pomoćnik Obradoviću u Fenerbahčeu od 2013. do 2020.

"Nije me to uznemirilo. Kao Efesovog navijača, to što je Erdem Džan javno poljubio ruku trenera rivalskog kluba, to me je malo uvredilo. Zaista bi trebalo da postoji neko poštovanje. Na primjer, veoma poštujem Ajdina Orsa, ali ne bih mu u javnosti poljubio ruku", istakao je Ataman za "NTV".

Ergin Ataman: "Erdem Can'ın herkesin içinde Anadolu Efes'in rakibi olan bir hocanın (Obradovic) elini öpmesi, bir Efesli olarak beni biraz kırdı. Mesela benim Aydın Örs'e çok büyük saygım var ama herkesin içinde Aydın hocanın elini öpmezdim." (NTV Spor) pic.twitter.com/3VFyamn2Tp — Buzz Basket (@buzzbasket) October 17, 2023

