Atlanta i Čikago odigrali treći najefikasniji meč u istoriji NBA

NBA timovi Atlanta Hawksi i Chicago Bullsi odigrali su sinoć treću najefikasniju utakmicu u historiji najjače košarkaške lige svijeta.

Ovi timovi meč su okončali nakon što su odigrali čak četiri produžetka, a na kraju su gosti iz Chicaga bili bolji i upisali su pobjedu rezultatom 168:161. Hawksi i Bullsi su tako zajedno postigli 329 poena, što je treći najveći zbir u istoriji NBA lige.

Najefikasniji meč u historiji NBA lige odigran je 1983. godine kada su Detroit i Denver zajedno postigli 370 poena, dok je drugi najefikasniji meč odigran 1982. godine kada su Milwaukee i San Antonio zajedno postigli 337 poena.

Prava drama koja je sinoć viđena u State Farm areni u Atlanti tako će ostati zabilježena kao jedna od najefikasnijih utakmica svih vremena, a u regularnom dijelu meča publika je vidjela 248 poena, da bi u četiri produžetka koja su nakon toga viđeno još 81 poen.

Najefikasniji igrač meča bio je mladi Young koji je meč završio sa 49 poena, a dva manje postigao je LeVine. Markkanen je takođe bio efikasan i meč je završio sa 31 poenom, koliko je imao i Porter.

The third highest scoring game in @NBAHistory!@chicagobulls/@ATLHawks combine for 329 points as CHI prevails in quadruple overtime, 168-161! #BullsNation #TrueToAtlanta pic.twitter.com/djkBZW3t1g