Avramović: Srećan sam što živim u eri Nikole Jokića

Aleksa Avramović je igrao čudesnu košarku tokom Olimpijskih igara. Bio je prvi plej Srbije i to povjerenje selektora Pešića sasvim je opravdao. Umio je da sa par poteza mijenja energiju na terenu… Sjetimo se samo Australije… A sjetimo se i kako je ušao u meč sa Amerikancima… Kako je ulogu namijenjenu u utakmici za bronzu odigrao bez greške.

Prethodno veliko takmičenje završio je sa suzama u očima. Sada sa širikim osmjehom na licu.

I – da li je ovo najveći uspjeh u njegovoj dosadašnoj karijeri, upitan je.

''Među najvećim! Kada sam oženio svoju suprugu bio mi je najsrećniji dan. Ovo je na drugom ili trećem mestu'', kaže plejmejker Srbije.

Kako je i sam primjetio – bila je ovo nevjerovatna utakmica. Najviše zbog onoga što joj je prethodilo.

''Nepunih 40 sati posle onog vrhunskog meča protiv SAD, onoga što smo uradili i kako smo predstavljali svoju zemlju, kako ljudi iz Srbije gledaju na ovo, koliko ozbiljno igramo za državu, kako se borimo jedni za druge… Bili smo na ivici da pobedimo najbolji tim u istoriji košarke. To je možda bila i najbolja utakmica u istoriji košarke. Toliko MVP-eva na terenu, svi su se pojavili… Bili smo tu, bili bolji većim delom meča, ali i oni su bili neverovatni, zaslužili su takođe'', vraćao je film Avramović.

Ali, kako su spremni izašli na meč sa Njemačkom, nije djelovalo da je sve to iza njih. Avramović je odao priznanje stručnom štabu.

''Oporavili smo se sjajno zahvaljujući trenerima i medicinskoj službi. Znali su da ako padnemo posle onoga što se desilo. I sve što smo uradili, bez medalje ne bi bilo ništa. Stvarno smo leteli na terenu. Ne znam da li ste vi to primetili, ali imao sam taj osećaj da igramo fantastičnu utakmicu od samog početka do kraja, 40 minuta smo pritiskali njihove najbolje igrače.''

Priznao je…

''Bilo je i nekih propusta u odbrani. Ali na kraju pobeda sa dvocifrenom razlikom. Jedna lepa pobeda, za kraj ove prelepe priče. Mogla je biti zlatna, ali za nas je i ova bronza kao zlato. Sve vas volim'', rekao je Avramović.

Pričao je i o tome kako je Nikola Jokić preuzeo ulogu lidera ovog tima.

''Svi ga volimo. On je doslovno ono kako bi trebalo superstar da bude. Ponašanje na terenu i van njea je istinski neverovatno. Znam da ne priča toliko sa medijima, poštujem to. Ali, ne možete da verujete koliko je to dobra osoba. Koliko mu je značilo da bude uz tim, sa nama, da predstavlja svoju zemlju, saigrače i porodicu pre svega. I nije samo on takav, svi su.''

Neponovljiva energija Orlova – Marinković i Gudurić uglas: To je snaga ovog tima

Ko je pokazao liderstvo između dvije utakmice? Avramović kaže…

''Svako ima svoju ulogu. Ja donosim energiju. Znao sam da ne smem da budem tužan. Dobrić, Marinković, Davidovac, Milutinov, Gudurić, Petrušev, Plavšić, Jović… Nas devetorica radimo sav prljav posao na terenu. Iskreno. Bez toga ne može. Moraš da igraš odbranu, presing, da trčiš, ideš na njihove najbolje igrače. A onda imamo trojicu igrača svetske klase – Micića, Bogdanovića koji je kapiten, istinski lider i Jokića – najboljeg košarkaša ove decenije. Jedan od najboljih u istoriji srpske košarke, ipak je meni omiljeni igrač Dejan Bodiroga'', nasmijao se Avramović, prenosi Meridian sport.

I dodao…

''Srećan sam što imam priliku da živim u njegovoj eri.''

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.