Avramović: To nas je nosilo do kraja

​Košarkaš Partizana Aleksa Avramović rekao je da njegov tim zasluženo slavio protiv Igokee.

Crno-beli su u Areni pobijedili tim iz Laktaša 89:74, a Avramović je u četvrtoj četvrtini vezao 12 od ukupno 15 poena, koliko je postigao na ovom meču.

"Izuzetno diciplinovano smo odigrali to drugo poluvreme. Oni su na početku poluvremena stegli u odbrani, a onda je ušla druga petorka i unela agresivnost u defanzivi i napadu. To nas je nosilo do kraja meča. Zasluženo smo pobedili. Igokei želim sreću, predvođeni su sjajnim igračima i trenerom", poručio je Avramović.

Bila je ovo 22. pobjeda Partizana u reginalnom takmičenju, ukupno14. u nizu, prenosi b92.