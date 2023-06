Bajden čestitao Jokiću

Košarkaši Denvera prvi put u istoriji su postali šampioni NBA lige, predvođeni najboljim igračem planete, Srbinom Nikolom Jokićem. Brojne javne ličnosti širom svijeta čestitale su Nikoli Jokiću na uspjehu, a tim povodom oglasio se i Džozef Bajden.

Džozef Bajden, predsjednik Amerike, je na svom Twitter nalogu uputio pohvale Nikoli Jokiću, tako i čitavom timu.

"Čestitam MVP Nikoli Jokiću, treneru Malounu i cijelom timu Denver Nuggets za osvajanje svoje prve NBA titule na Mile High City šampionatu", napisao je Bajden.

Congratulations to MVP Nikola Jokić, Coach Malone, and the entire @Nuggets organization for bringing home their first-ever NBA title in the Mile High City of champions.