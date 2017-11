Bajić: Pažnja na Žoriću i Tomasu

Da bismo savladali Cibonu, moramo obratiti pažnju na njihovu unutrašnju igru, koja ide preko Luke Žorića, i na Marka Tomasa, koji je glavni poenter i kreator tima, rekao je Dragan Bajić, trener košarkaša Igokee, o meču u kojem njegov tim u nedjelju (17 časova) u Laktašima dočekuje "vukove" u devetom kolu regionalne ABA lige.

U mečevima Aleksandrovčana i Cibone u posljednjih nekoliko godina rijetko kada ima favorita i pravila. U posljednjih deset međusobnih duela oba rivala zabilježila su po pet trijumfa. Ni pogled na tabelu Jadrana ne daje veće naznake, i "igosi" i Cibona imaju po tri pobjede i pet poraza, s tim da je bh. prvak bolje plasiran zbog pozitivnije koš razlike. Bajić vidi model igre po kojem bi njegova ekipe mogla do pobjede u ovom meču.

"Čeka nas jako bitna utakmica, pobjeda bi puno značila za samopouzdanje ekipe. Ukoliko odigramo u odbrani kao što smo to uradili na posljednjoj domaćoj utakmici protiv FMP-a, možemo do pobjede. Cibona je do sada odigrala ispod nekih očekivanja iako ima dosta dobar igrački kadar. Ipak, promjena trenera (Slobodana Subotića zamijenio Ante Nazor) može da bude pozitivan šok za njih", kazao je strateg Igokee.

Bajić je naveo da s obzirom na raspored utakmica na početku sezone nije nezadovoljan učinkom ekipe i smatra da nisu u minusu sa pobjedama.

Partizan nakon teškog poraza u Evrokupu od Albe u subotu od 19 časova gostuje Olimpiji. Kapiten "crno-bijelih" Novica Veličković očekuje težak meč.

"Od mene kao najstarijeg pa do najmlađeg (Marka) Pecarskog, treba da znamo da ne postoji 'lako ćemo', već da za svaku loptu grizemo kao da nam od nje život zavisi. Ako pokažemo borbenost, koja mora da bude zaštitni znak igrača Partizana, znamo da će i publika da nas nosi do pobede", jasan je Veličković, čiji tim će na ovom meču biti lišen pomoći centra Samarda Samjuelsa, koji je suspendovan od strane kluba.

U prvom meču devetog kola u petak je trebalo da se sastanu FMP i Mega Bemaks. Ostali mečevi: Subota: Cedevita - Mornar (21). Nedjelja: MZT - Budućnost (19). Ponedjeljak: Zadar - Crvena zvezda (18).

ABA liga

1. Budućnost 8 7 1 648:593 15

2. Crvena zvezda 8 6 2 705:622 14

3. Cedevita 8 5 3 643:604 13

4. Partizan 8 5 3 754:723 13

5. FMP 8 4 4 664:620 12

6. Mornar 8 4 4 607:637 12

7. Mega Bemaks 8 3 5 665:677 11

8. Igokea 8 3 5 712:727 11

9. Cibona 8 3 5 660:690 11

10. Olimpija 8 3 5 636:672 11

11. Zadar 8 3 5 651:688 11

12. MZT 8 2 6 662:754 10