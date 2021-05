Bajić: Utakmica se ne igra 30 minuta

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Igokeu 76:61 u prvom meču polufinala ABA lige.

Trener Igokee Dragan Bajić, koji je prije utakmice primio priznanje za najboljeg trenera sezone, po njenom okončanju je čestitao Zvezdi zasluženu pobjedu.

@BCIgokea head coach Dragan Bajić, @kkcrvenazvezda captain @10Sile10 and @KKMegaBasket star player @PetrusevFilip receive #ABALiga awards for the 2020/21 season. Read more at: https://t.co/uuPhO81A0U #ABAPlayoffs pic.twitter.com/miBq315ljs