Baksi vladaju NBA ligom: Janis nadjačao Lebrona i Dejvisa

Veliki derbi NBA lige u noći između četvrtka i petka igrali su Milvoki Baksi i Los Anđeleles Lejkersi, do sudara poravnati po broju pobjeda (24-4). Na jednoj strani MVP Janis Adetokumbo, na drugoj tandem snova Lebron Džejms-Entoni Dejvis, a pobjedu su na kraju odnijeli Baksi predvođeni maestralnom grčkom "ol-raund" mašinom - 111:104.

Adetokumbo je uz 34 poena, 11 skokova i 7 asistencija, upisao i trojkaški rekord karijere, po čemu će sasvim sigurno pamtiti strašan duel sa velikim rivalom.

Poznato je da Janis nije konstantan u šutu za tri poena, ali protiv Džejmsa i Dejvisa bio je posebno inspirisan, ubacio je pet trojki iz osam pokušaja, pogurao Milvoki do pobjede i trenutno najboljeg učinka u ligi.

Na kraju meča, Janis je bio uzbuđen zbog same činjenice da se nalazi u poziciji da igra i pobjeđuje najbolje timove na svijetu i dobija duele sa najvećim imenima lige.

"Ne bi trebalo da sam ovdje. Dejvis je bio "pik" broj jedan, Lebron isto. Ne bi trebalo da igram protiv takvih zvijeri", poručio je Grk nakon meča.

Giannis drilled a career-high 5 3PTs in a statement win over the Lakers pic.twitter.com/ZWCeyqRFBo — Bleacher Report (@BleacherReport) December 20, 2019

Naravno, i te kako mu pripada mjesto koje zauzima, a to je tron na kojem je trenutno kao zvanični MVP lige, ali ono o čemu se sanja uViskonskinu je titula koja je, čini se, ove sezone nikad bliža.

Na poraženoj strani Lebron je upisao "tripl-dabl" sa 21 poenom, 12 skokova i 11 asistencija, isti broj poena imao je i Deni Grin, dok je Dejvis meč završio kao najefikasniji akter sa 36 poena, no ni sjajne partije udarnog tandema Lejkersa nisu pomogle da se izbjegne poraz.

@KingJames tallies a triple-double and @AntDavis23 scores 28 PTS in the 2nd half! #LakeShow AD: 36 PTS, 10 REB, 5 AST, 3 BLK LBJ: 21 PTS, 12 REB, 11 AST pic.twitter.com/AboH8Uyfmm — NBA (@NBA) December 20, 2019

Razlog tome je odnos poena "klupa" dva tima - 34:4 u korist Milvokija!

Prevaga na strani domaćeg tima bio je Džordž Hil koji je kao "rezervista" ubacio 21 poen.

Lejkersima je ovo bio drugi uzastopni poraz, prethodno su izgubili i od Indijane u meču koji je preskočio Entoni Dejvis.

LeBron and AD show respect to Giannis after the Bucks win pic.twitter.com/uIf81Y0FW4 — SportsCenter (@SportsCenter) December 20, 2019

