Banjalučanin Đorđe Marjanac potpisao za Crvenu zvezdu

Banjalučanin Đorđe Marjanac novi je član Košarkaškog kluba Crvena zvezda, saopšteno je danas iz beogradskog kluba. Ugovor je potpisan do 2023.

Beograđani su istakli da je Marjanac, mladić koji je rođen 2004. godine, jedan od najtalentovanihih igrača na poziciji krilnog centra i centra u svom uzrastu.

Član reprezentacije Srbije za igrače do 15 i 16 godina prethodne sezone nastupao je sa uspjehom za ekipu Vizure.

"Veliki ponos i čast za mene, postao sam član kluba koji je najveći u cijelom regionu i Srbiji. Ovaj dolazak u Crvenu zvezdu je i potvrda da su svi moji koraci do sada bili dobri, i da sam na pravom putu ka onome što je moj cilj kao i svim momcima koji se nalaze u klubu – a to je da stignem do seniorske konkurencije i prvog tima. Dolazak u Crvenu zvezdu je i veliko zadovoljstvo za mog oca i moje bake koji su veliki Zvezdaši. Znam većinu momaka iz ovog tima, znamo se i iz reprezentacije i sa utakmica koje smo igrali. Preostaje nam da radimo, treniramo i napredujemo", rekao je Marjanac za sajt KK Crvena zvezda.