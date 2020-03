Banjalučka košarkašica iz Lombardije: Ljudi u panici, ispred apoteka redovi

Mislim da su tek nakon ovog zatvaranja svi shvatili koliko je ozbiljna situacija, kaže za "Nezavisne" Nataša Tomasović, banjalučka košarkašica, koja se nalazi u Lombardiji, najviše pogođenoj regiji virusom korona.

Lopta je od juče zvanično stala u Italiji. Svi sportski događaji na svim nivoima obustavljeni su najranije do 3. aprila, a pitanje je hoće li i nakon toga biti nastavljena takmičenja. Italijani su se zbog virusa korona odlučili na radikalne mjere, te su odlučili da cijela zemlja bude crvena zona, odnosno izolovana.

Iako se možda neće vraćati ove sezone na teren, mnogi sportisti neko vrijeme neće moći napustiti zemlju. Posebno alarmantno je na sjeveru Italije u regiji Lombardija.

Nekadašnja igračica Borca i Orlova, koja trenutno brani boje italijanskog drugoligaša Basket Karugate, govorila je o dešavanjima u naselju Karugate koje se nalazi u okrugu Milana.

"Kao što znate, cijela zemlja je izolovana. Mi na sjeveru ne treniramo neko vrijeme, ali i da prekinu ligu, ja nemam kako kući, tako da sam zaglavljena ovdje do daljeg. Bez obzira na sve, u klubu su mi rekli da i dalje mogu da koristim smještaj. Trudim se da gledam sve nekako sa vedrije strane, a istina je da pojma nemam šta će dalje biti", kaže za "Nezavisne" potencijalna reprezentativka BiH.

Naša sagovornica iz srca Lombardije ističe da se kod ljudi osjećaju strah i panika, te da je njena regija među prvima postala crvena zona.

"Ljudi su u panici, neće to niko priznati, ali samo u market kad odeš vidiš da se voze puna kolica vode i konzervisane hrane iako na televiziji apeluju da ne mora da se ide u markete i da će biti sve dobro snabdjeveno. Ipak, ljudi i dalje idu i prave gužve, što je još gora stvar za širenje virusa", ističe sjajna košarkašica i dodaje:

"Ispred apoteka su isto redovi, ulazi se unutra jedno po jedno. Mnogo ljudi je pokušalo dok se još moglo ići vozovima da se skloni u dijelove Italije koji nisu toliko pogođeni virusom."

Situacija na Apeninima se mijenja iz sata u sat. Broj zaraženih i umrlih se povećava, a zatvaranjem granica vjeruje se da će ljudi konačno shvatiti ozbiljnost situacije i pridržavati se strogih uputa.

"Sve je manje ljudi na ulicama, barem u ovom mom naselju, neko izađe da prošeta psa i to je to. Mislim da su tek nakon ovog zatvaranja (Lombardija) svi shvatili koliko je ozbiljna situacija. Do tada su ulice bile pune ljudi, najnormalnije se išlo u restorane i mi smo čak nekim danima trenirali iako sve djevojke žive u krugu od 40 km oko Karugatea", kaže Nataša.

Banjalučanka za kraj naglašava da protekli period nije bio nimalo lak ni ugodan za sportiste, posebno na sjeveru Italije.

"Jedina obavezna stvar je bila da nam izmjere temperaturu i da popunimo nekakve formulare da nismo bili u skorije vrijeme u Kini ili nekim drugim dijelovima zahvaćenim virusom, da ne kašljemo i nemamo temperaturu. Tek nakon što to potpišeš, dozvoljen je bio ulaz u dvoranu. Na treningu su obavezno prisutni ljekar i samo jedan trener. Niko više. Bez upotrebe svlačionica, presvlačili smo se na tribinama poslije treninga bez mogućnosti upotrebe tuševa, tako da su neke cure išle kod mene u stan da se istuširaju, jer ne možeš mokar kući, posebno ako moraš da voziš 40 km u jednom pravcu, a gužve su na putu velike, pa se to baš oduži", zaključila je Tomasovićeva.