Barselona potvrdila: Jasikevičus mijenja Pešića

Novi trener košarkaša Barselone biće Šarunas Jasikevičus potvrdio je danas španski klub.

On će na klupi zamijeniti Svetislava Pešića s kojim je prije nekoliko dana prekinuta saradnja nakon što je Barselona poražena u finalu ACB lige od Baskonije.

"Dobrodošao ponovo kući Šaras", napisala je Barselona na Twitteru i tako povrdila dolazak košarkaške legende u klub.

Saradnja je dogovorena do 30. juna 2023. godine.

Jasikevičius, nekada trofejni košarkaš, sa Barselonom je kao igrač osvojio Kup Španije. Igračku karijeru je završio 2014. u Žaligisu, gdje je počeo trenersku karijeru. Prvo je bio asistent a zatim i prvi trener.

Sarunas Jasikevicius will coach @FCBbasket for the next three seasons ✍ The club have reached an agreement with the coach through to 30 June, 2023: https://t.co/ez7KJVjDaC #ForçaBarça! pic.twitter.com/Sn4BDj5xVk