Basketaši Srbije šestom uzastopnom pobjedom do polufinala

Basketaši Srbije ostvarili su šestu pobjedu na Olimpijskim igrama i plasirali su se u polufinale.

Srbija je u basketu 3x3 savladala Letoniju u šestom kolu grupne faze 22:16.

Srpski basketaši će odigrati još jedan meč grupne faze u srijedu, protiv sportista iz Rusije.

Počelo je dvojkom Letonije, što im je najjače oružje, ali odmah vraća Bulut za 2:2.

Lasmanis zatim pogađa uz faul i realizuje dodatno slobodno bacanje za 4:2 za Letoniju.

Ratkov pogađa za 4:3, pa onda lak pogodak Vasića za 4:4.

Lasmanis pogađa za 5:4, nakon čega fantastični Bulut pogađa dvojku za 6:5, ali odmah vraća Nijezis za 7:6 za Letoniju.

Vasić je pogodio za 7:7, pa dvojka Nijezisa za 9:7.

Izjednačenje donosi Majstorović dvojkom i na 6:15 do kraja bilo je 9:9.

Vasić pogađa za 10:9 i preokret, ali odmah uzvraća Letonija i bilo je 10:10.

Čavas je ponetirao za 11:10, a onda je Majstorović fauliran na šutu za dva poena i pogodio je oba bacanja za 12:11 za Srbiju.

Fenomenalni Majstorović na pet minuta do kraja donosi Srbiji +2, pa Letonci sa dva vezana poena dolaze do izjednačenja na četiri minuta do kraja.

Majstorović je fauliran i sa dva slobodna bacanja donosi Srbiji 15:13, pa Bulut pogađa za +3.

Letonija na tri minuta do kraja dolazi do 15:16, a onda Ratkov poentira za novih +2 i igra dobru odbranu i fauliran je na dva minuta do kraja pod košem.

Pogađa jedno bacanje za 18:15, Čavars smanjuje na 18:16, ali Majstorović pogađa dvojku za 20:16!

Utakmicu dvojkom rješava Majstorović za dominaciju naše selekcije.

Majstorović je bio najbolji sa 11 poena. Bulut je imao 5, Vasić i Ratkov po 3 poena.

(B92)