Batler srušio još jedan rekord i Tanderse (VIDEO)

Džimi Batler srušio je Tanderse i još jedan rekord, u pogađanje s linije slobodnih bacanja kada je njegov Majami Hit u utorak pobijedio Oklahoma Siti Tander u okviru NBA lige.

Talisman iz Majamija završio je sa savršenih 23-od-23 slobodna bacanja - uključujući pobjedničko bacanje s malo manje od 13 preostalih sekundi - u pobjedi njegove ekipe rezultatom 112:111 u "FTX Areni".

Batlerova pogađanja bila su dio izvanrednih slobodnih bacanja 40-za-40 koje je izveo Majami, oborivši stari rekord od 39-za-39 koji je postigla Juta protiv Portlanda 1982. godine.

Batler je nakon toga rekao da nije bio svjestan Majamijeve rekordne večeri s linije prekršaja.

JIMMY BUTLER'S AND-1 WINS THE GAME AND GIVES THE @MiamiHEAT A NEW NBA-RECORD OF 40 FREE THROWS WITHOUT A MISS pic.twitter.com/AZMDhUbWf8