Batum nakon ispadanja sa Mundobasketa: "Zeznuo sam svoje posljednje Svjetsko prvenstvo"

Najveća senzacija u dosadašnjem toku Mundobasketa viđena je kada su Francuzi doživjeli poraz od Letonije sa 88:86, i tako završili učešće na Svjetskom prvenstvu.

Iako su Francuzi bili jedni od glavnih favorita za medalju i najviši plasman pred start turnira, Letonci su odigrali herojsku utakmicu i eliminisali favorizovanog rivala, a utiske nakon šokantne eliminacije iznio je iskusni Nikolas Batum.

"Ovo je veliko razočarenje, još se nismo 'ohladili'. Slomili smo se psihički, fizički. Protivnik je bio veoma jak, mi nismo bili zajedno. Sada ne možemo promijeniti ništa. Ovaj meč je posljedica onoga što se dešava već pet, šest nedjelja. Veoma smo dobra ekipa, pokazali smo to u posljednjih nekoliko godina. Ipak, svi moraju da se zapitaju, poslije onoga što se dogodilo ovog leta... Treneri, igrači, Savez... Da se lišavamo određenih igrača (prim.aut. Tomas Ertel), da gubimo igrače zbog nekih uslova. Svako treba da bude posvećen", počeo je Batum.

Batum neće po lijepom pamtiti svoje posljednje Svjetsko prvenstvo...

"Bilo je ovo moje posljednje Svjetsko prvenstvo. Sve sam uradio za ovaj dres. Kad se lišimo pojedinih momaka... Mi smo zajedno, godinama nešto postavljamo... Mi kao igrači, zeznuli smo, ali treba ljudi mnogo da se zapitaju poslije ovoga. Ostalo mi je još godinu dana u reprezentaciji. Svi su nam potrebni u Parizu na Olimpijskim igrama, najbolji uslovi, svi. Baš me briga za politiku, potreban nam je najbolji mogući tim u Francuskoj. Zeznuo sam svoje posljednje Svjetsko prvenstvo, i to me stvarno ljuti", rekao je Batum.