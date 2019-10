Ben Simons nakon dvije godine u NBA ligi pogodio trojku

Ben Simons, zvijezda NBA lige i košarkaš Filadelfija 76-ersa, sjajan je igrač, ali za njega vanjski šut ne postoji. U dvije godine karijere u najjačoj ligi svijeta nije pogodio šut za tri poena, a nakon dugo čekanja čudo se sinoć dogodilo.

Australijski reprezentativac s 23 godine ima 182 utakmice u NBA ligi, a prošlog ljeta je radio na vanjskom šutu i uspio. Zbog toga je odbio nastup za reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu i isplatilo mu se.

Simmons je svoju prvu trojku u NBA karijeri pogodio u pobjedi 144:86 protiv Gvangžua, a nakon pogotka navijači su napravili ludu atmosferu u dvorani.

Ben Simmons pulls up from way beyond the arc! #NBAPreseason pic.twitter.com/dg5v9WUZdL